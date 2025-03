Quand la dégradation de l'économie provoque une résurgence du scorbut

L'ESSENTIEL Les cas de scorbut augmentent en France en lien avec une montée de la malnutrition chez les enfants.

Cette maladie causée par une carence en vitamine C avait pratiquement disparu.

Les effets économiques de la crise du Covid entraînant une hausse du prix des fruits et légumes serait en cause.

C'est une maladie qui l'on croyait reléguée aux souvenirs des grandes traversées maritimes du temps de la marine à voile et qui ne restait d'actualité que dans les pays en développement frappés par les guerres ou la famine. Mais une récente étude du Lancet confirme la résurgence du scorbut en France avec une augmentation des cas nécessitant une hospitalisation et le plus souvent liée à une malnutrition des enfants.

Entre 2015 et 2023, près de 900 enfants d'un âge médian de 11 ans dont 48,5% de garçons ont été hospitalisés pour cette maladie. Et l'étude du Lancet souligne l'impact de la crise sanitaire du Covid dans cette résurgence en France avec une augmentation mensuelle des cas qui atteint 1,9% en période post-covid alors qu'elle n'était que de 0,09% avant la crise.

Le scorbut provoqué par un déficit en vitamine C

Provoqué par une carence en vitamine, le scorbut entraîne un déchaussement des dents et la purulence des gencives avec un risque hémorragique pouvant être mortel. Il se traite principalement par une supplémentation en vitamine C.

Cette réapparition de la maladie, selon l'étude, serait liée à une augmentation de la malnutrition. Les auteurs rapportent que sur la période 2020-2023, près d'un quart des enfants hospitalisés pour scorbut souffraient aussi de malnutrition. Et ils soulignent que les cas de malnutrition sévère ont significativement progressé au lendemain de la crise sanitaire, principalement chez les adolescents.

Une augmentation des cas de scorbut corrélée à l'évolution du prix des fruits et légumes

Le lien entre le Covid et le scorbut serait une montée de la précarité économique puisque la prévalence de la maladie est corrélée à l'évolution des prix alimentaires qui réduit l'accès à une alimentation riche en vitamine C que l'on trouve principalement dans les fruits et légumes. Pour rappel, selon un article du journal La Tribune, le prix des fruits et légumes a augmenté de 25% entre 2021 et 2023.