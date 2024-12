L'ESSENTIEL L'augmentation des cas de scorbut chez les enfants, souvent liée à une alimentation déséquilibrée ou pauvre en fruits et légumes, soulève quelques inquiétudes sur l'accès à une alimentation saine.

Selon une récente étude, publiée dans la revue scientifique 'The Lancet', les cas de scorbut sont en augmentation chez les enfants en France.

L'inflation peut être l'une des principales causes de cette augmentation du scorbut chez les enfants, en raison de la baisse du pouvoir d'achat et de l'accès réduit à une alimentation variée et saine.

Le scorbut, maladie causée par une carence prolongée en vitamine C, a longtemps été associée aux voyages en mer et à des conditions de vie assez précaires. Bien qu'historiquement rare dans les pays développés, cette maladie refait surface, particulièrement parmi les populations les plus vulnérables. Une nouvelle étude menée en France montre une hausse des cas de scorbut chez les enfants depuis la pandémie de Covid-19, révélant l'ampleur des inégalités socioéconomiques en matière de nutrition.

Une étude révélatrice des tendances récentes

L’étude réalisée de 2015 à 2023 a analysé les données hospitalières de 888 enfants hospitalisés pour scorbut. Les résultats montrent une augmentation de 34,5 % des cas à partir de mars 2020, coïncidant avec le début de la pandémie. Précisément, le pourcentage d'enfants hospitalisés pour scorbut et couverts par l'Assurance Maladie est passé de 20,8 % à 27,6 %. Cette hausse a été constatée en parallèle d'une augmentation de 20,3 % des cas de malnutrition sévère, renforçant l’hypothèse que les crises économiques ont un impact direct sur la nutrition des enfants. Ces changements ont été particulièrement marqués dans les populations vulnérables, dont l'accès à une alimentation saine a été restreint en raison de l'inflation.

Le scorbut survient après plusieurs mois de carence en vitamine C, ce qui empêche la synthèse du collagène, essentiel à la santé des tissus. Les enfants de familles à faibles revenus, ceux ayant un accès limité aux fruits et légumes frais, ainsi que les fumeurs, sont particulièrement à risque. L’inflation a exacerbé ces inégalités, rendant plus difficile l’accès à une alimentation équilibrée.

Les symptômes et le traitement du scorbut

Le scorbut se manifeste par une fatigue générale, des douleurs musculaires et articulaires, des saignements des gencives et des ecchymoses faciles. Si non traité, il peut entraîner des complications graves, voire mortelles. Le traitement repose principalement sur une supplémentation en vitamine C, qui permet une amélioration rapide des symptômes. Une alimentation riche en fruits et légumes frais est la meilleure prévention, permettant d'éviter cette maladie.

La retour du scorbut chez les enfants rappelle “la nécessité d’agir face aux inégalités nutritionnelles croissantes”. L’étude suggère qu'il est fondamental “d'augmenter l'accès à des programmes de soutien nutritionnel et de promouvoir une meilleure alimentation pour les populations à risque”.