Vous mangez en 10 min ? Il est temps de ralentir !

L'ESSENTIEL Manger trop vite peut nuire à la santé en empêchant le cerveau de détecter la satiété, favorisant ainsi la surconsommation et l’obésité. Cela peut aussi causer des troubles digestifs comme les ballonnements.

Pour ralentir, il est conseillé d’éviter les distractions, de poser ses couverts entre les bouchées, de bien mastiquer et de savourer chaque aliment.

Changer ses habitudes, comme utiliser sa main non dominante ou boire de l’eau pendant le repas, peut aussi aider.

Nous prêtons souvent volontiers attention à ce que nous mangeons, mais beaucoup moins à la vitesse à laquelle nous avalons nos repas. Certains consomment pourtant leur assiette à la vitesse d'un lance-pierres, et cela peut nuire à leur santé, entre troubles digestifs, obésité et suralimentation. C’est ce que révèle un récent article d’Associated Press, qui cite plusieurs experts en nutrition.

Quels sont les risques d’un repas expédié ?

"Il faut environ 20 minutes à l'estomac pour communiquer au cerveau, via toute une série de signaux hormonaux, qu'il est plein, rassasié", explique Leslie Heinberg, spécialiste au Center for Behavioral Health de la Cleveland Clinic, aux Etats-Unis. Or, si nous mangeons trop vite, notre cerveau risque de "rater" ces signaux de sensation de satiété. Résultat, on continue de s’alimenter et on finit par manger en trop grande quantité, ce qui peut provoquer une prise de poids et des problèmes digestifs tels que des ballonnements et des indigestions.

Outre le risque de surconsommation, avaler rapidement son repas signifie aussi ingérer plus d’air, ce qui peut causer des inconforts digestifs. De plus, une mastication insuffisante empêche une digestion optimale et une bonne absorption des nutriments. Des études montrent par ailleurs que les personnes qui mangent rapidement ont un risque plus élevé d’obésité par rapport à celles qui prennent leur temps.

Comment ralentir son rythme ?

- Déconnectez-vous : pour commencer, évitez la télévision et le téléphone pendant les repas, afin de manger en pleine conscience. Regarder un écran peut nous pousser à manger sans vraiment y prêter attention.

- Changez vos habitudes : essayez de manger avec votre main non dominante ou utilisez des baguettes pour ralentir la prise alimentaire.

- Faites des pauses : reposez vos couverts entre chaque bouchée et buvez de l’eau au milieu du repas pour interrompre le rythme.

- Mastiquez plus : prenez le temps de bien mastiquer chaque bouchée. Plus un aliment est transformé, plus il est facile à ingérer rapidement, ce qui favorise une consommation excessive.

- Apprenez à savourer : soyez attentif aux textures et aux saveurs de vos aliments. Une alimentation plus consciente permet souvent de réduire les excès.

Selon la psychologue Helen McCarthy de la British Psychological Society, citée par Associated Press, prendre le temps de manger peut considérablement modifier notre perception et nos envies alimentaires. Elle témoigne de l’expérience d’une patiente qui, habituée à manger un paquet de chips tous les soirs, a changé ses habitudes alimentaires en mâchant plus lentement : "En savourant chaque chips individuellement, elle a pris conscience qu’elle n’aimait finalement pas tant leur goût. C’était, selon elle, comme avoir 'la bouche pleine de produits chimiques pâteux'."