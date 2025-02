Satiété : des neurones nous font arrêter de manger

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert le rôle de neurones du tronc cérébral dans la satiété.

Ils rassemblent différentes informations pour déclencher la décision d'arrêter de manger.

Ces cellules nerveuses pourraient devenir la cible de futurs traitements contre l'obésité.

Nos neurones guident notre faim. Dans une étude parue dans la revue Cell, des chercheurs de l’université de Columbia aux États-Unis, annoncent avoir découvert que des cellules neuronales sont capables de déclencher la sensation de satiété et nous faire arrêter de manger. Cette découverte pourrait conduire à de nouveaux traitements de l'obésité.

Satiété : des neurones impliqués dans le processus

"Ces neurones ne ressemblent à aucun autre neurone impliqué dans la régulation de la satiété, souligne Alexander Nectow, médecin au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l'Université Columbia, qui a dirigé la recherche avec Srikanta Chowdhury, chercheur associé au laboratoire Nectow. D'autres neurones du cerveau se limitent généralement à la détection de la nourriture mise dans notre bouche, ou à la façon dont la nourriture remplit l'intestin, ou bien à l’énergie obtenue à partir de la nourriture. Les neurones que nous avons trouvés sont spéciaux car ils semblent intégrer toutes ces différentes informations et plus encore." Ces cellules se trouvent dans le tronc cérébral.

Une technique innovante d’analyse cellulaire pour comprendre la satiété

Les deux chercheurs et leur équipe se sont intéressés au tronc car d'autres scientifiques avaient précédemment suivi les cellules de prise de décision liées à la nourriture jusqu'au tronc cérébral, sans pouvoir explorer plus loin. Ils ont utilisé des techniques dites unicellulaires pour distinguer les différentes cellules présentes dans cette région cérébrale. "Cette technique - le profilage moléculaire résolu spatialement - vous permet de voir les cellules où elles se trouvent dans le tronc cérébral et à quoi ressemble leur composition moléculaire", précise Alexander Nectow. Cela leur a permis d’identifier ces cellules, similaires aux neurones impliqués dans la régulation de l’appétit, mais jamais étudiées auparavant.



Des neurones capables d’analyser plusieurs informations pour conclure à la satiété

Ils ont modifié ces neurones pour les activer et les désactiver en fonction de la lumière. Lorsque les cellules étaient activées par la lumière, les souris mangeaient des repas beaucoup plus petits. L'intensité de l'activation a déterminé la rapidité avec laquelle les animaux ont cessé de manger. "Fait intéressant, ces neurones ne signalent pas seulement un arrêt immédiat ; ils aident les souris à ralentir progressivement leur alimentation", indique Srikanta Chowdhury. En poursuivant leurs expériences, les scientifiques américains ont découvert que les neurones pouvaient être désactivés par une hormone qui augmente l'appétit et activés par un agoniste GLP-1, une catégorie de médicaments utilisée pour traiter l'obésité et le diabète. "Ces neurones peuvent sentir la nourriture, voir la nourriture, ressentir la nourriture dans la bouche et dans l'intestin, et interpréter toutes les hormones intestinales qui sont libérées en réponse à l'alimentation", observe Alexander Nectow. Ils utilisent toutes ces informations pour lancer la décision d’arrêter de manger.

Neurones et satiété : vers de nouveaux traitements de l’obésité ?

Ces neurones ont été découverts dans des cerveaux de souris, mais comme le tronc cérébral est une partie du cerveau similaire chez tous les vertébrés, les auteurs estiment probable que les humains aient les mêmes cellules. "Nous pensons que c'est un nouveau point d'entrée majeur pour comprendre ce que signifie être rassasié, comment cela se passe et comment cela est exploité pour terminer un repas, conclut le chercheur. Et nous espérons qu'il pourrait être utilisé pour les traitements de l'obésité."