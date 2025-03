En quoi est-ce important de surveiller sa glycémie ?

L'ESSENTIEL Surveiller sa glycémie permet de détecter rapidement des déséquilibres et d'éviter des complications graves comme les maladies cardiaques, les AVC, et les problèmes rénaux.

Le glucose est la principale source d'énergie pour nos cellules. Une glycémie bien régulée garantit que le corps dispose de l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement.

Les variations de glycémie peuvent être un signe de problèmes sous-jacents !

Dans un corps en bonne santé, la glycémie oscille autour d’un gramme de glucose par litre de sang. Ce processus est bien régulé grâce à un mécanisme parfaitement conçu : après un repas, le glucose contenu dans les aliments est absorbé par la circulation sanguine, ce qui entraîne une élévation temporaire de la glycémie. Le pancréas intervient alors pour produire de l’insuline, une hormone qui permet de réguler cette hausse en stockant l'excédent de glucose dans le foie et les muscles.

À l'inverse, lorsque la glycémie devient trop basse, le pancréas produit une autre hormone, le glucagon, qui va libérer du glucose stocké dans le foie pour maintenir un niveau de sucre sanguin adéquat. Ce système est essentiel pour assurer un apport constant en énergie et éviter une hypoglycémie, qui peut être dangereuse.

Les risques d'une glycémie mal régulée

Bien que le corps humain soit parfaitement équipé pour gérer les variations de la glycémie, il arrive parfois que ce mécanisme de régulation soit défaillant, notamment chez les personnes atteintes de diabète. Le diabète de type 2, la forme la plus courante, se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire une élévation constante du taux de glucose dans le sang.

Au départ, cette élévation du taux de sucre peut être asymptomatique, mais elle finit par avoir des conséquences graves sur la santé. L’excès de glucose dans le sang endommage les vaisseaux sanguins et peut conduire à des maladies graves telles que l’athérosclérose, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), ainsi que des problèmes rénaux et nerveux.

L'importance de la surveillance de la glycémie

C’est pourquoi il est crucial de surveiller régulièrement sa glycémie, notamment pour les personnes à risque de diabète. Un suivi régulier permet de détecter toute anomalie dans la régulation de la glycémie avant que des complications graves n’apparaissent. La détection précoce du diabète permet de mettre en place des mesures hygiéno-diététiques adaptées et, si nécessaire, un traitement médical pour éviter ou limiter les effets à long terme de la maladie.

La surveillance de la glycémie devient d’autant plus importante lorsqu’on sait que le diabète de type 2 est lié à des facteurs de mode de vie tels que l’alimentation, l’activité physique et le poids. Adopter de bonnes habitudes, comme une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, est essentiel pour maintenir un taux de sucre sanguin stable.