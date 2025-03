Pain de mie : un danger caché dans nos placards ?

L'ESSENTIEL Une enquête de 60 Millions de consommateurs révèle que près de 45 % des pains de mie testés contiennent pesticides et mycotoxines, pouvant perturber le système hormonal, surtout chez les enfants.

Additifs controversés, faible teneur en fibres et ajout de sel/sucre aggravent son impact sur la santé : inflammations intestinales, déséquilibres hormonaux, mais aussi hypertension et maladies cardiovasculaires.

Pour un choix plus sain, privilégiez les pains bio, complets et sans additifs. Par ailleurs, face à une réglementation insuffisante, lire les étiquettes devient essentiel.

Pratique, moelleux, "longue conservation"... Le pain de mie semble être l’allié idéal des petits déjeuners et des sandwichs express. Il s’agit pourtant d’un aliment industriel ultra-transformé, et une nouvelle enquête du magazine 60 Millions de consommateurs met en lumière des révélations préoccupantes sur sa composition. Additifs, pesticides, mycotoxines, sel : que cachent vraiment nos tranches de pain sous plastique ?

Une composition qui interroge

Selon l’enquête, repérée par le site La Plasturgie, près de 45 % des 65 pains de mie analysés contiennent des traces de pesticides ou de mycotoxines "dépassant les seuils recommandés". Ces substances, issues de traitements agricoles ou de moisissures, sont connues pour leur impact négatif sur le système hormonal. Une exposition régulière pourrait entraîner des perturbations métaboliques, notamment chez les enfants, plus vulnérables à ces contaminants.

Autre problème : la présence d’additifs controversés, conçus par exemple pour prolonger la fraîcheur du pain ou stabiliser da texture. Parmi eux, le propionate de calcium (E282) et les émulsifiants (E472e) sont pointés du doigt pour leur lien potentiel avec des inflammations intestinales et des déséquilibres hormonaux.

60 millions de consommateurs alerte aussi sur la faible teneur nutritionnelle des pains de mie. Le raffinage excessif de la farine entraîne une perte importante de fibres (même dans les pains de mie aux céréales), augmentant l’impact glycémique du produit et favorisant les fringales. Par ailleurs, avec "1,1 gramme de sel pour 100 g, quasiment tous les pains sont trop salés". Sans compter les matières grasses et les sucres ajoutés à la recette. Le tout favorisant le risque d’hypertension, d’infarctus et autres maladies cardiovasculaires.

Comment faire les bons choix ?

Face à ces constats, comment sélectionner un pain de mie plus sain ? Les experts proposent quelques règles simples :

- Privilégiez les listes d’ingrédients courtes et naturelles : moins il y a d’additifs, mieux c’est.

- Optez pour des pains biologiques : ils garantissent une absence de pesticides de synthèse.

- Choisissez des pains complets ou aux céréales anciennes : riches en fibres, ils réduisent l’impact glycémique.

- Méfiez-vous des labels marketing trompeurs : "extra-moelleux" ou "longue conservation" cachent souvent une utilisation massive d’additifs.

- Privilégiez les pains artisanaux : ils sont souvent fabriqués sans additifs superflus.

Alors que, pour l’heure, la législation européenne peine à encadrer strictement l’utilisation des additifs et des contaminants alimentaires, il revient au consommateur d’être vigilant. Par exemple, en lisant attentivement les étiquettes nutritionnelles pour repérer les termes E282 ou E472e, entre autres, et vérifier la teneur en fibres (au moins 5 g/100 g), en sel (5 g par jour maximum selon l'OMS) et en sucre (50 g max). Ou encore mieux, en privilégiant la qualité à la commodité et en se tournant vers des produits plus naturels.