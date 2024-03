Biscotte, brioche ou pain de mie : quel est le choix le plus sain pour le petit-déjeuner ?

L'ESSENTIEL Les biscottes, pains de mie et brioches sont des aliments couramment consommés au petit-déjeuner.

Or, il s'agit d'aliments ultra-transformés.

Pour bien les choisir, il faut surveiller les étiquettes.

L’adage populaire dit qu’il faut petit-déjeuner comme des rois. Pour autant, peut-on manger tout ce que l’on souhaite pour le premier repas de la journée ? En semaine, il doit généralement être efficace, rapide et rassasiant. Les produits industriels, déjà prêts, peuvent être une option pour remplir tous ces critères comme le pain de mie, la brioche ou les biscottes. Ces produits transformés sont pourtant riches en sucres et en additifs. Avant de s’en régaler, mieux vaut rigoureusement les sélectionner.

Petit-déjeuner : des produits ultra-transformés à éviter

Au petit-déjeuner, l’Assurance maladie recommande de consommer un produit céréalier : elle cite en exemple le pain et les céréales peu sucrées. En revanche, elle déconseille de manger des produits ultra-transformés avec de nombreux additifs, "dont la plupart des pains de mie et brioches industriels, barres de céréales ou énergétiques, céréales soufflées et de nombreux gâteaux et biscuits industriels". On peut aussi y trouver des colorants, des émulsifiants ou encore des conservateurs. "Les aliments d’origine subissent de nombreuses transformations chimiques, physiques ou biologiques par des procédés industriels, développe-t-elle. Le produit final devient alors riche en calories et perd ses nutriments (fibres, vitamines, minéraux et antioxydants)."

Quels sont les meilleurs choix pour le petit-déjeuner ?

Dans Madame Figaro, le docteur en nutrition humaine, Anthony Fardet, abonde dans ce sens. Pour ce spécialiste, auteur du livre Halte aux aliments ultra-transformés ! Mangeons vrai, la brioche, les biscottes ou les pains de mie sont déconseillés. "L’idéal reste de consommer un pain complet bio au levain, beaucoup plus riche en fibre et en nutriments", précise-t-il. Cet aliment est à privilégier car il contient des nutriments, bénéfiques pour la santé, mais aussi parce qu’il faut le mastiquer, contrairement à la brioche, au pain de mie ou à la biscotte : "La mastication aide à se sentir rassasié", précise l’Assurance maladie.

Brioche, pain de mie et biscotte : comment les choisir ?

Si vous souhaitez malgré tout en consommer, il faut rigoureusement lire les étiquettes. "On met de côté les listes d’ingrédients à rallonge, conseille Anthony Fardet dans Madame Figaro. Si le produit contient 6 ingrédients ou plus, il est fort probable qu’il soit ultra-transformé." Si dans la liste des ingrédients, il y a des éléments avec des noms d’ingrédients inconnus, mieux vaut les écarter aussi. L’idéal est de sélectionner des aliments avec peu de sel, peu de sucres ajoutés et dans l’idéal avec des fibres.