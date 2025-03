Hyperplasie de la prostate : la chirurgie au jet à haute pression préserve l’activité sexuelle

L'ESSENTIEL La chirurgie de l'hypertrophie bénigne de la prostate peut provoquer des troubles sexuels.

Une technique innovante, basée sur l'utilisation de jets d'eau à haute pression, permet de préserver la fonction sexuelle des hommes concernés.

Elle est réalisée grâce à une assistance robotique.

Soigner la prostate tout en préservant la qualité de vie des patients : des chercheurs allemands montrent l’intérêt d’une technique de chirurgie innovante pour traiter l’adénome de la prostate. Aussi appelée hypertrophie ou hyperplasie de la prostate (HPB), cette pathologie est une tumeur bénigne, caractérisée par un grossissement de la glande. Samedi 22 mars, l’équipe de recherche a présenté son procédé, appelée Water III, lors du Congrès de l'Association européenne d’urologie. Il consiste à retirer la tumeur grâce à un jet d’eau haute pression et permet de préserver l’activité sexuelle des patients.

Hyperplasie bénigne de la prostate : une maladie bénigne mais handicapante

Selon ces spécialistes, l’hyperplasie de la prostate concerne plus de 50 % des hommes de plus de 50 ans et plus de 80 % de ceux âgés de plus de 70 ans. "À mesure que la glande de la prostate se développe, l'HBP peut serrer l'urètre conduisant à un besoin fréquent d'uriner, d'un flux d'urine faible et de fuite urinaire", précisent-ils. La maladie se soigne avec des médicaments ou en adaptant son mode de vie pour les formes les plus bénignes. Mais cela est parfois insuffisant, et la chirurgie est nécessaire. "Le plus souvent, cela implique d'utiliser une boucle de fil ou un laser pour casser et éliminer l'excès de tissu de la prostate pour ouvrir l’urètre", développent les auteurs. Cette méthode chirurgicale peut entraîner des effets secondaires, dont l'éjaculation rétrograde où le sperme est éjaculé dans la vessie, plutôt que par le pénis. "Bien qu'il ne s'agisse pas d'un risque pour la santé, l'éjaculation rétrograde peut compromettre la jouissance sexuelle et la fertilité", notent-ils.

Chirurgie avec un jet d’eau à haute pression : une technique efficace pour prendre en charge l’hyperplasie bénigne de la prostate

L’équipe de recherche de l’université de Bonn s’est intéressée à l’efficacité de l'aquablation pour traiter l’HBP. Cette "procédure chirurgicale mini-invasive" utilise un jet d'eau à haute pression, sous guidage robotique et imagerie par échographie, pour localiser et détruire le tissu de prostate excessif. Dans leur essai, ils ont recruté 202 hommes, tous atteints d’HBP. Ils ont été répartis en deux groupes : le premier a été traité par chirurgie standard, le second a subi une aquablation. Les chercheurs ont ensuite recensé les effets secondaires signalés par les participants.

"Sur les 89 hommes de l'essai qui étaient sexuellement actifs, l'éjaculation rétrograde a été ressentie par seulement 15 % des hommes du groupe Aquablation, contre plus de trois quarts d'hommes (77 %) dans le groupe de chirurgie laser, notent-ils. L'incontinence urinaire a été signalée chez 9 % des hommes du groupe Aquablation, contre 20 % dans le groupe de traitement standard." Les chercheurs indiquent qu’en termes d’efficacité, la technique a des résultats similaires à la chirurgie au laser. Comme elle peut être effectuée avec une assistance robotique, cela pourrait réduire les temps d'attente pour les hommes ayant des problèmes urinaires causés par une hyperplasie de la prostate.