La sieste de plus en plus pratiquée… mais souvent trop longue

L'ESSENTIEL La durée moyenne d’une sieste en France est de 1h06, selon l’enquête annuelle de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV).

Cette durée est trop longue car, dans l’idéal, il est recommandé de ne pas dépasser vingt minutes.

Au-delà de trente minutes, la sieste peut avoir des effets néfastes sur la santé.

En moyenne, les Français dorment 7h04 par nuit, en semaine, selon l’enquête annuelle de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). C’est 22 minutes de plus qu’en 2024, mais toujours pas assez visiblement, car ils sont de plus en plus nombreux à faire la sieste !

En moyenne, les Français font la sieste 1h06

"Les choses ont beaucoup changé en 20 ans, la sieste n’est désormais plus autant un tabou !", indique le Dr Isabelle Poirot, à l’INSV. Si l’habitude est bonne, car faire la sieste permet de recharger son énergie, elle n’est pour l’instant pas pratiquée de la bonne manière.

La durée moyenne d’une sieste en France est de 1h06. Mais 39 % de ceux qui la pratiquent affirment que ce temps de repos dure "une heure à moins de deux heures" et, pour 20 %, "plus de deux heures". Ce qui est la majorité du temps beaucoup trop comme l'expliquent les spécialistes...

La durée de sieste idéale est de 20 minutes

“Idéalement, on préconise les siestes flash d’une dizaine de minutes, car une sieste trop longue peut s’avérer moins réparatrice et risque d’altérer le sommeil nocturne en diminuant la pression de sommeil au moment du coucher”, explique le Dr Marc Rey à l’INSV. Pour lui, la durée idéale de sieste est de 20 minutes, “sauf si le besoin de récupérer est vraiment important, mais cela doit rester exceptionnel”.

20 minutes, c’est aussi la limite que préconise l’Assurance Maladie. Si l’instance de santé conseille la sieste dans l’après-midi pour compenser le manque de sommeil, elle ajoute deux consignes à cette pratique : qu’elle soit de courte durée - de 5 à 20 minutes - pour ne pas perturber le sommeil nocturne et se situer entre 12 heures et 15 heures.

Au-delà de trente minutes, faire la sieste pourrait même devenir néfaste. “Moins d’une demi-heure, la sieste est profitable, précise Mathilde Fontez, rédactrice en chef au magazine scientifique Epsiloon, à France Info. Plus d’une demi-heure, elle commence à provoquer plus de risques de troubles du rythme cardiaque. Une autre étude réalisée en Chine, l’année dernière, montre que les longues siestes de plus d’une heure sont associées à toutes les maladies métaboliques : l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires. Le point clé de ces études, c’est de dire que la sieste ne compense pas réellement un manque de sommeil nocturne”.

Pour bien dormir le soir, l’Assurance Maladie recommande d’adopter certaines habitudes : se lever et se coucher aux mêmes heures (en semaine ou le week-end), manger léger au dîner, éviter les excitants en fin de journée, l’exercice physique après 17h, les écrans le soir, etc.