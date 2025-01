La sieste, un booster d’énergie pour 2025 ?

L'ESSENTIEL La sieste, longtemps associée aux enfants, peut être un allié précieux pour les adultes en quête d’énergie et de concentration. Elle booste la productivité, améliore l’humeur et favorise une meilleure santé globale.

Une sieste courte de 20 à 30 minutes, prise idéalement entre 13 h et 15 h, aide à recharger les batteries sans perturber le sommeil nocturne, notamment après une nuit courte ou avant une tâche exigeante.

Attention, une fatigue trop régulière pourrait indiquer un problème de santé sous-jacent nécessitant une consultation.

Fatigué en milieu de journée ? Avant de vous tourner vers un café ou une boisson énergisante, pourquoi ne pas envisager une petite sieste ? Longtemps réservée aux tout-petits, elle pourrait bien être le secret d’un regain d’énergie et de concentration pour les adultes aussi, rappelle le chercheur Subhendu Rath, de l’Université du Kentucky, dans un article publié sur le site web de la faculté.

Pourquoi faire la sieste ?

Nombreux sont ceux qui adoptent la sieste pour retrouver énergie et concentration dans une journée chargée. Cependant, si vous ressentez une fatigue chronique ou un besoin régulier de dormir en journée, il est essentiel d’en comprendre la cause. Ces symptômes pourraient révéler des troubles du sommeil, un effet secondaire médicamenteux ou un problème de santé physique ou mentale. Une consultation médicale s’impose alors.

Pour les personnes aux nuits courtes ou perturbées, la sieste s’avère une solution efficace. Que vous travailliez tard, que vous prévoyiez une soirée agitée ou simplement que vous ressentiez un coup de fatigue, une sieste peut vous aider à mieux gérer ces situations.

Combien de temps dormir ?

Une sieste courte de 20 à 30 minutes est idéale : elle offre un regain d’énergie sans perturber le sommeil nocturne. Mais attention, une sieste trop longue peut entraîner une "inertie du sommeil", cette sensation de désorientation ou de lourdeur qui peut survenir au réveil et durer jusqu’à 30 minutes. Faire régulièrement des siestes trop gourmandes pourrait aussi perturber vos nuits, avertit Subhendu Rath. Dans la même optique, n’oubliez pas de prévoir un temps de réveil avant de reprendre des activités exigeant de la réactivité, comme la conduite.

L’appréciation d’une sieste réussie passe par le choix d’un environnement propice : calme, sombre et sans distractions électroniques ou numériques. Une sieste entre 13 h et 15 h est souvent la plus efficace, car elle vous redonne de l’énergie pour le reste de la journée tout en préservant votre sommeil nocturne.