Et si vous faisiez vous-même votre check up… entre la salle de bain et les toilettes ?

L'ESSENTIEL L’Assurance maladie recommande, une fois tous les trois mois, de faire un auto-examen de sa peau, pour détecter très précocement un mélanome.

À partir de 25 ans, la Ligue contre le cancer conseille aux femmes de faire une auto-palpation de leurs seins une fois par mois.

Des troubles du transit ou la présence de sang dans les selles peuvent être le signe d’un cancer du côlon.

En France, le nombre annuel de nouveaux cas de cancers est passé de 216.130 en 1990 à 433.136 en 2023, soit un doublement en 30 ans, selon le Panorama des cancers en France. Si ceux du col de l’utérus, du sein et du côlon font partie de programmes de dépistage organisés par l’Assurance maladie, les autres sont souvent découverts lorsque les premiers symptômes sont déjà présents.

Se dépister soi-même, à domicile

Pourtant, certaines de ces maladies pourraient être repérées plus tôt, par les patients eux-mêmes. "La meilleure manière de détecter certaines anomalies est de comprendre ce qui est normal dans le fonctionnement de votre corps, indique le Dr Gareth Nye, professeur et chercheur à l'Université de Salford, en Angleterre, au média Mirror. Pour cela, vous devez vous examiner régulièrement tout au long de votre vie afin de remarquer quoi que ce soit d'anormal".

Et pour cela, le moment de la douche est le plus propice : déshabillé, vous pouvez inspecter votre corps. “Il existe de nombreuses informations précieuses pour votre santé qui peuvent être consultées lors de votre passage dans la salle de bains", souligne le Dr Gareth Nye.

C’est dans cette pièce qu'un auto-examen de la peau peut par exemple être réalisé, nu, pour détecter très précocement un mélanome. L’Assurance maladie recommande d'observer, une fois tous les trois mois, toutes les parties de son corps, en prêtant particulièrement attention aux grains de beauté et aux taches de rousseur.

"Vous devez être attentif aux grains de beauté sur votre corps et rechercher tout changement de forme, de taille et de couleur, insiste le Dr Gareth Nye. De plus, tout nouveau grain de beauté, des grains de beauté aux bords irréguliers ou non symétriques doivent être regardés par un professionnel de santé". Car le but du dépistage chez soi est, en cas de suspicion, de consulter un médecin.

Pour le cancer du sein, la Ligue contre le cancer recommande à toutes les femmes à partir de 25 ans, de faire une auto-palpation une fois par mois. Celle-ci commence d’abord par l’observation de la poitrine devant un miroir puis la palpation. “Dans la grande majorité des cas, le patient découvre lui-même la tumeur à l'occasion d'une palpation, indique la Fondation pour la recherche sur le cancer, à propos du cancer du testicule. Il sent une petite masse dure et indolore localisée dans la glande ou bien une masse qui l’englobe. Le volume de la bourse peut augmenter”. Les hommes doivent donc être attentifs à cette partie de leur appareil génital.

Des symptômes visibles aux toilettes

Mais il y a d’autres cancers que vous pouvez surveiller dans une autre pièce : aux toilettes. Celui de la prostate, par exemple, pour lequel l’Assurance maladie rappelle les symptômes : besoin fréquent d'uriner, fuites urinaires, jet d'urine faible et sensation de ne pas avoir vidé complètement sa vessie, etc.

"Lorsque vous êtes aux toilettes, prendre le temps de comprendre vos intestins et votre vessie peut être la clé pour détecter un problème précoce, souligne le Dr Gareth Nye. Il est important de savoir à quelle fréquence vous allez aux toilettes, ainsi que de noter la quantité, la couleur et la consistance [des selles]”.

Les troubles du transit intestinal et surtout la présence de sang dans les selles peuvent être le signe d’un cancer du côlon ou du rectum. Si vous observez ce changement, consultez rapidement un médecin qui vous fera passer des examens plus approfondis pour confirmer ou infirmer le diagnostic.