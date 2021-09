Dépistage du cancer colorectal : les kits bientôt disponibles en ligne ou en pharmacie

L'ESSENTIEL Le taux de dépistage du cancer colorectal est de 71,5% aux Pays Bas et de 58% au Royaume Uni.

L’Europe a fixé un objectif de 45% à tous les pays membres.

Dans le cadre de la stratégie décennale (2021-2030) de lutte contre les cancers, le kit de dépistage du cancer colorectal devient accessible plus facilement. Dès le mois d’octobre, il sera possible de commander son kit en ligne, et dès le 1er semestre 2022, il sera accessible chez votre pharmacien. Jusqu’ici, il fallait attendre de recevoir une lettre de l’Assurance maladie, puis prendre rendez-vous chez son médecin traitant pour la lui présenter et enfin obtenir le test.

Seules 29% des personnes de plus de 50 ans se font dépister

En France, seules 29% des personnes de plus de 50 ans se font dépister le cancer colorectal, un chiffre en baisse depuis plusieurs années. Pourtant, le dépistage et la détection précoces de ce cancer permettent une guérison dans 9 cas sur 10.

Dans 96% des cas, le test du kit est négatif et ne nécessite pas d’y donner suite. S’il est positif, il faut alors faire une coloscopie. 38% des saignements ont une origine cancéreuse ou précancéreuse. Le test est recommandé tous les deux ans, sauf en présence de symptômes anormaux (saignements, amaigrissement). Dans ce cas, une consultation médicale est recommandée.

17 900 décès en 2018

Le cancer colorectal a touché plus de 400 000 personnes en 2017, et causé 17 900 décès en 2018. C’est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, et le troisième le plus fréquent chez l’homme.

Le cancer colorectal est une tumeur maligne de la muqueuse (paroi interne) du côlon ou du rectum. Le côlon et le rectum constituent ce qu’on appelle le gros intestin, c’est-à-dire la dernière partie du tube digestif. Environ 40 % des cancers touchent le rectum et 60 % le côlon.