Cancer : comment l’aspirine aide à lutter contre les métastases ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs britanniques ont découvert le mécanisme derrière la façon dont l'aspirine pourrait réduire les métastases de certains cancers.

L'aspirine réduit la production de TXA2 et libère les lymphocytes T de son action limitante.

Il ne faut pas prendre d'aspirine sans l'avis d'un professionnel de santé.

Les Français consomment chaque année 1.500 tonnes d’aspirine. Ce célèbre médicament est surtout utilisé pour lutter contre la fièvre et la douleur. Toutefois, depuis plusieurs années, le monde scientifique a mis en évidence qu'une faible dose quotidienne d’aspirine pouvait aussi aider à réduire le risque de métastases de certains cancers, dont celui du sein, de l'intestin ou de la prostate.

Si les mécanismes de cet effet protecteur n’étaient jusque-là pas connus, des chercheurs de l'Université de Cambridge viennent de les mettre en lumière. Leur découverte a été publiée dans la revue Nature le 5 mars 2025.

Aspirine et métastase : un mécanisme découvert par hasard

Les mécanismes du lien entre l’aspirine et les métastases ont été découverts par hasard, reconnaissent les auteurs. L’équipe voulait en premier lieu étudier le processus de métastase. Dans ce but, elle a examiné 810 gènes chez la souris et en a identifié 15 qui avaient un effet sur les métastases cancéreuses. Le gène produisant une protéine appelée ARHGEF1 a particulièrement intéressé les experts. Les souris qui ne l’avaient pas, présentaient moins de métastases de cancers primaires au niveau des poumons et du foie.

Les scientifiques ont ensuite remarqué qu’ARHGEF1 perturbe le fonctionnement des lymphocytes T, des globules blancs capables de reconnaître et de tuer les cellules cancéreuses métastatiques. En cherchant à comprendre quels signaux extracellulaires pouvaient activer ARHGEF1 dans les lymphocytes T et ainsi limiter l’action du système immunitaire, ils ont mis en évidence que la protéine est activée lorsque les globules blancs sont exposés à un facteur de coagulation appelé thromboxane A2 (TXA2). Or, le TXA2 est déjà connu et lié au fonctionnement de l’aspirine : le médicament réduit sa production.

Aspirine et cancer : vers un traitement plus accessible ?

Les chercheurs ont poursuivi leurs travaux et vu que l'aspirine empêche la propagation du cancer en diminuant le taux de TXA2 et par effet domino en libérant les lymphocytes T. Le mécanisme a été confirmé lors de tests sur des souris atteintes de mélanome. Les rongeurs qui avaient eu de l'aspirine, avaient moins souvent des métastases que leurs congénères du groupe témoin, “et cela dépendait de la libération des lymphocytes T de la suppression par le TXA2”.

“Ce fut un moment d’illumination lorsque nous avons découvert que le TXA2 était le signal moléculaire qui active cet effet suppresseur sur les lymphocytes T. Avant cela, nous n’avions pas conscience de l’implication de nos découvertes dans la compréhension de l’activité anti-métastatique de l’aspirine. C’était une découverte totalement inattendue qui nous a fait emprunter une voie de recherche bien différente de celle que nous avions anticipée”, explique Dr Jie Yang de l’université de Cambridge et premier auteur de l’étude, dans un communiqué. "L’aspirine, ou d’autres médicaments qui pourraient cibler cette voie, ont le potentiel d’être moins chers que les thérapies à base d’anticorps, et donc plus accessibles à l’échelle mondiale."

Toutefois, si ces travaux sont encourageants, il ne faut pas se précipiter sur une boîte d’aspirine. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’effet observé est transposable à l’humain et sans risque après un cancer. En effet, n'oubliez pas que l’aspirine est un médicament avec des contre-indications et des effets indésirables. Chez un petit nombre de personnes, le cachet avoir des effets secondaires graves comme des saignements ou des ulcères d’estomac. Il est donc recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'en prendre.