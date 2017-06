Faut-il prescrire des IPP systématiquement ?

Dr Étienne Puymirat : L’étude montre que les IPP réduisent significativement les saignements digestifs, de l’ordre de 70 %. La tendance, pour accompagner les antiagrégants plaquettaires, c’est d’avoir une prescription large de ces IPP chez les patients âgés de plus de 75 ans. Chez les autres, ils sont plutôt prescrits en cas d’antécédents d’ulcères, ou chez ceux qui prennent deux antiagrégants, après un accident ischémique aigu.

En prévention primaire, ils ne sont pas forcément prescrits, mais quand on voit les données de l’étude, on a le sentiment qu’une prescription plus large encore ne serait pas du luxe. D’autant plus qu’ils présentent très peu d’effets secondaires, et sont très bien supportés. Après, c’est un traitement de plus chez des patients souvent polymédicamentés.





Les résultats remettent-ils en cause la prescription d’aspirine en prévention secondaire ?

Dr Étienne Puymirat : Clairement, non. On a besoin d’un antithrombotique au long cours pour les patients qui ont un antécédent d’infarctus, d’AVC ou d’AIT. Les recommandations sont claires, et la prescription d’aspirine arrange tout le monde. Ça ne coûte pas cher, le bénéfice est démontré. Pour la remplacer, il faudrait que des études montrent un bénéfice supérieur. C’est aux laboratoires de le faire.