Pourquoi dort-on moins bien en vieillissant ?

Ce n’est pas une surprise : le sommeil évolue avec l’âge et les seniors ont tendance à dormir moins longtemps et, surtout, moins bien. Dès 60 ou 70 ans, la structure du sommeil change : il devient plus léger, les réveils nocturnes sont plus fréquents et les troubles du sommeil comme les insomnies se multiplient. Dans une étude publiée dans la revue Sleep Medicine Clinics, une équipe de chercheurs dévoile les raisons de cette dégradation du sommeil au fil des années.

Un sommeil plus léger avec l'âge

D’après la psychologue du sommeil Dr. Shelby Harris, qui a dirigé les travaux, ces modifications sont dues à plusieurs facteurs, notamment le stress, les changements hormonaux et l'augmentation des envies nocturnes d'uriner. Les chiffres sont éloquents : jusqu'à 70 % des personnes de plus de 65 ans souffrent de problèmes de sommeil chroniques. Chez les femmes, la ménopause entraîne des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et une augmentation du risque d'apnée du sommeil et d'insomnie.

L'étude rappelle que le sommeil profond est essentiel pour la réparation musculaire et la croissance. "Or, à mesure que vous vieillissez l'âge, ces processus deviennent moins nécessaires, ce qui pourrait expliquer la diminution du sommeil profond chez les seniors", notent les chercheurs dans un communiqué. Sans compter les douleurs physiques, les mouvements nocturnes et les réveils pour aller aux toilettes, qui accentuent encore ces perturbations.

Des solutions pour mieux dormir

Pourtant, contrairement à une idée reçue, les personnes âgées ont toujours besoin d'au moins sept heures de sommeil par nuit. Pour y parvenir, voici quelques conseils pratiques :

- Adopter un rythme régulier : se coucher et se lever à la même heure chaque jour renforce le cycle veille-sommeil.

- Surveiller son alimentation : évitez les repas lourds avant le coucher et limitez la consommation de nicotine, de caféine et d'alcool, qui perturbent le sommeil.

- Optimiser l'environnement de sommeil : une chambre fraîche, sombre et silencieuse favorise l'endormissement.

- Limiter les siestes : elles ne doivent pas excéder une heure, ni se faire trop tard dans la journée.

- Pratiquer une activité physique : pratiquer de l'exercice régulièrement améliore la qualité du sommeil, mais évitez l'effort intense juste avant le coucher.

- Gérer son stress : la relaxation, la méditation et l'organisation des tâches quotidiennes peuvent aider à réduire les préoccupations nocturnes.

Si vos troubles du sommeil persistent pendant plusieurs semaines, n’hésitez pas à consulter un médecin, qui pourrait vous aiguiller vers des solutions comme la thérapie cognitivo-comportementale ou des tests du sommeil pour déterminer la nature exacte du problème.