RDC : une mystérieuse épidémie tue plus de cinquante personnes

Depuis le mois de janvier, une mystérieuse maladie inquiète la communauté scientifique en République démocratique du Congo (RDC). Avec plus de 419 cas recensés et déjà 53 décès dans le nord-ouest du pays, l’épidémie se propage à une vitesse fulgurante, selon un rapport publié lundi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Sa particularité : les personnes contaminées succombent dans les jours, voire dans les heures suivant l’apparition des premiers symptômes. "C'est ce qui est vraiment inquiétant", a alerté Serge Ngalebato, directeur médical du centre de santé de Bikoro (centre-ouest), cité par l'agence américaine Associated Press.

Les premiers cas sont apparus dans la ville de Boloko, où trois enfants ont trouvé la mort 48 heures après avoir consommé une chauve-souris supposément porteuse du virus. Rapidement, un second foyer de contagion est apparu à Bomate, renforçant les craintes d'une propagation incontrôlable.

Face à cette situation, des échantillons de patients ont été analysés à l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Verdict : aucun lien avec Ebola ou d'autres fièvres hémorragiques connues, mais plusieurs cas positifs au paludisme. Cette piste pourrait expliquer en partie l'épidémie, bien que des incertitudes persistent.

Ce n'est pas la première fois qu'une maladie de ce type frappe la RDC. Fin 2024, une autre épidémie, aux symptômes proches d'une grippe, avait causé de nombreux décès. Elle avait également été reliée au paludisme. Plus globalement, l'OMS redoute une éventuelle explosion des épidémies en Afrique. En juillet 2022, l'organisation publiait un rapport affirmant que sur le continent, le nombre de maladies transmises par des animaux avait augmenté de 63 % par rapport à la décennie précédente. D’après Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS, "cela représente une charge de morbidité considérable, entraînant environ un milliard de malades et des millions de décès dans le monde chaque année".

