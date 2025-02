Troubles du sommeil : un «pyjama intelligent» pour les surveiller

L'ESSENTIEL Des chercheurs viennent de mettre au point un "pyjama intelligent" pour analyser le sommeil - et les éventuels troubles - de ceux qui le portent.

Ce dispositif est équipé de capteurs qui analysent la respiration, grâce aux mouvements de la peau.

Ces données sont ensuite traitées par l’intelligence artificielle (IA) du pyjama, appelée SleepNet, qui peut identifier six états de sommeil avec une précision de 98,6 %.

Bientôt, les patients n’auront peut-être plus qu’à enfiler leur pyjama pour savoir s’ils souffrent d’apnée du sommeil ! C’est en tout cas le but des chercheurs de l’Université de Cambridge, qui viennent de mettre au point un "pyjama intelligent" pour analyser le sommeil - et les éventuels troubles - de ceux qui le portent. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Troubles du sommeil : le "besoin" d'un dispositif "confortable et facile à utiliser chaque nuit" pour les dépister

"Un mauvais sommeil a des effets considérables sur notre santé physique et mentale, c'est pourquoi une surveillance adéquate du sommeil est essentielle”, indique le professeur Luigi Occhipinti du Cambridge Graphene Center, l’un des auteurs, dans un communiqué. Pour l’instant, les dispositifs pour confirmer le diagnostic d’un trouble du sommeil chez un patient sont assez contraignants.

Pour le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (ou SAHOS) par exemple, le patient doit réaliser, dans un centre spécialisé ou à domicile, soit une polygraphie ventilatoire nocturne (enregistrement de la respiration pendant au moins six heures avec un capteur de pression nasale et des ceintures abdominales et thoraciques), soit une polysomnographie (avec électroencéphalogramme, électromyogramme, électro-oculogramme, électrocardiogramme…). Ces examens restent contraignants à réaliser.

"Nous avons besoin de quelque chose qui soit confortable et facile à utiliser chaque nuit, mais qui soit suffisamment précis pour fournir des informations significatives sur la qualité du sommeil”, souligne le professeur Luigi Occhipinti. C’est donc pour offrir une alternative plus confortable aux patients qu’il a développé un nouveau dispositif avec son équipe de recherche.

Un "pyjama intelligent" efficace à 98,6 % pour identifier 6 états de sommeil

Les scientifiques ont mis au point un nouveau "pyjama intelligent". Celui-ci est équipé de capteurs qui analysent la respiration, grâce aux mouvements de la peau. Ces données sont ensuite traitées par l’intelligence artificielle (IA) du pyjama, appelée SleepNet, qui peut identifier six états de sommeil : respiration nasale, respiration buccale, grincement des dents, ronflement, apnée centrale du sommeil et SAHOS. À la fin, toutes les informations récoltées par le pyjama et analysées par son IA peuvent directement être transférées vers un ordinateur ou un smartphone.

Ce dispositif est-il efficace ? Oui, à 98,6 %, selon les chercheurs qui l’ont testé sur des personnes en bonne santé et des patients souffrant d'apnée du sommeil. Le "pyjama intelligent" a pu dépister ces six états de sommeil avec une précision de 98,6 %. Des résultats encourageants pour un dispositif que les scientifiques espèrent pouvoir adapter à diverses maladies du sommeil mais aussi à d’autres utilisations, comme la surveillance des bébés.