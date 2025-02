Un somnifère empêcherait le cerveau de se «nettoyer» pendant le sommeil

L'ESSENTIEL Le système glymphatique est un réseau cérébral chargé d'éliminer les déchets protéiques, notamment l'amyloïde et la protéine tau, associés aux maladies neurodégénératives.

Pendant le sommeil non-paradoxal, les oscillations du neurotransmetteur norépinéphrine, du volume sanguin cérébral et du liquide céphalo-rachidien alimentent le système glymphatique.

En revanche, le zolpidem, un somnifère, supprime les oscillations de la noradrénaline et le flux glymphatique.

"Lorsque le cerveau passe de l'état de veille au sommeil, le traitement des informations externes diminue tandis que les processus réparateurs, tels que l'élimination glymphatique des déchets, sont activés. Pourtant, on ne sait pas ce qui régit le nettoyage du cerveau pendant le sommeil", ont indiqué des chercheurs danois, britanniques et américains. Afin de le savoir, ces derniers ont fait appel à une technique optique, appelée "photométrie à fibre de flux", combinée à des moniteurs d'électroencéphalogramme et d'électromyographie. Contrairement aux méthodes utilisées dans de précédentes recherches, qui immobilisaient les souris et utilisaient l'anesthésie pour induire le sommeil, cette nouvelle approche a permis aux scientifiques d'enregistrer l'activité cérébrale des animaux pendant de longues périodes ininterrompues d'éveil et de sommeil, tout en permettant aux rongeurs de se déplacer librement durant les enregistrements.

Cerveau : les oscillations alimentent le système glymphatique pendant le sommeil

Grâce à cette démarche, l’équipe a identifié des oscillations étroitement synchronisées du neurotransmetteur norépinéphrine (un neurotransmetteur associé à l'éveil, à l'attention et à la réponse de l'organisme au stress), du volume sanguin cérébral et du liquide céphalo-rachidien, qui caractérisaient le sommeil à mouvements oculaires non rapides, c’est-à-dire non paradoxal, chez les souris. La norépinéphrine déclenchait des "micro-éveils" qui provoquent une vasomotion, c'est-à-dire une constriction rythmique des vaisseaux sanguins indépendante des battements du cœur. Cette oscillation, à son tour, a généré l'action de pompage nécessaire pour déplacer le liquide céphalo-rachidien dans le système glymphatique, un réseau cérébral chargé d'éliminer les déchets protéiques comme l'amyloïde et la protéine tau, associés aux maladies neurodégénératives, pendant le sommeil.

Insomnie : le zolpidem entrave les processus d'élimination des déchets du cerveau

Dans le cadre des travaux, publiés dans la revue Cell, les auteurs ont également voulu savoir si les somnifères reproduisaient les oscillations naturelles nécessaires à la fonction glymphatique. Ils se sont concentrés sur le zolpidem, un sédatif commercialisé sous le nom d'Ambien, qui est fréquemment prescrit pour traiter l'insomnie. Si le médicament a induit le sommeil chez les souris, il a également supprimé les oscillations de la norépinéphrine. Ainsi, le zolpidem perturbait le système glymphatique et entravait les processus d'élimination des déchets du cerveau. À long terme, cela peut potentiellement ouvrir la voie à des troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer, qui résulte de l'accumulation toxique de protéines dans le cerveau.

Avec ces résultats, les chercheurs disposent désormais d'un nouvel outil et d'une cible potentielle pour améliorer le sommeil. "Cette recherche attire également l'attention sur les effets potentiellement néfastes de certains somnifères pharmacologiques sur la santé du cerveau, soulignant la nécessité de préserver l'architecture naturelle du sommeil pour une fonction cérébrale optimale", a conclu Maiken Nedergaard, qui a participé à l’étude.