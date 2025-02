Les jeunes atteints de TDAH sont plus vulnérables au tabagisme

L'ESSENTIEL Dans une étude, sur 13.572 adolescents âgés de 12 à 17 ans, 1.881 ont reçu un diagnostic de TDAH.

Le risque de tabagisme ne différait pas significative entre les jeunes atteints de TDAH asymptomatique et les adolescents dits « témoins » de la population.

Cependant, les patients ayant au moins trois symptômes de la maladie étaient plus enclins à vapoter, fumer des cigarettes et utiliser d'autres produits du tabac.

"Les informations sur les associations longitudinales entre le diagnostic du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH), la gravité des symptômes, la pharmacothérapie et l'utilisation de la nicotine et du tabac, y compris les cigarettes électroniques, chez les jeunes américains sont limitées", ont indiqué des chercheurs de l’université du Michigan à Ann Arbor (États-Unis). C’est pourquoi ces derniers ont voulu évaluer si le diagnostic de ce trouble du neurodéveloppement, l’intensité des symptômes et l'utilisation optimale des médicaments sont liés au tabagisme.

TDAH : plus de symptômes chez les jeunes fumeurs

Pour les besoins de l’étude, publiée dans la revue JAMA Network Open, l’équipe a utilisé les données d’une recherche, appelée "Population Assessment of Tobacco and Study", portant sur 13.572 adolescents âgés de 12 à 17 ans. Les participants et leurs parents ont répondu à des questionnaires sur le comportement et la consommation de tabac de septembre 2013 à décembre 2014 et ensuite d’octobre 2014 à avril 2023. Parmi les volontaires, 1.881 ont reçu un diagnostic de TDAH. Les auteurs ont constaté que les probabilités ajustées d'utilisation de la cigarette électronique, de tabac, d'autres formes de tabagisme ne différaient pas de manière significative entre les jeunes atteints de TDAH asymptomatique et les adolescents dits "témoins" de la population.

Néanmoins, par rapport aux jeunes atteints de TDAH asymptomatique ou aux personnes témoins de la population, tous les patients présentant au moins trois symptômes de TDAH présentaient des probabilités significativement plus élevées de vapoter, de fumer des cigarettes et d'utiliser d'autres produits du tabac. Parmi les adolescents souffrant de TDAH, ceux atteints d’une forme très symptomatique étaient significativement plus susceptibles de commencer à utiliser une cigarette électronique que les participants ne présentant pas de symptômes.

"L'importance d'un diagnostic précoce et d'un traitement efficace" du TDAH

"Les résultats soulignent l'importance d'un diagnostic précoce et d'un traitement efficace du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité - avec ou sans pharmacothérapie - pour atténuer les symptômes du TDAH et réduire ainsi le risque de consommation ultérieure de nicotine et de tabac chez les jeunes Américains", peut-on lire dans les conclusions des travaux.