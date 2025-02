Hausse des troubles auditifs : les écouteurs antibruit pourraient être en cause

L'ESSENTIEL Cinq services d'audiologie du NHS rapportent une augmentation du nombre de jeunes souffrant de trouble du traitement auditif.

Il s'agit d'une pathologie neurologique qui affecte la capacité du cerveau à traiter et identifier les sons alors que les capacités auditives ne sont pas touchées.

De nombreux professionnels de santé avancent que le trouble du traitement auditif pourrait être lié à un port répété des écouteurs antibruit.

Sophie, 25 ans, a des difficultés à identifier et à comprendre les sons dans les situations bruyantes alors que ses tests auditifs se sont révélés normaux. Des examens ont révélé qu’elle souffrait d’une maladie neurologique appelée trouble du traitement auditif (TTA).

Pour son audiologiste, l’origine de ces difficultés auditives pourraient bien être l'utilisation excessive d'écouteurs réducteurs de bruits (jusqu'à cinq heures par jour). Et elle n’est pas la seule à pointer du doigt ces produits très à la mode lorsqu’il est question de santé auditive, selon la BBC.

Trouble du traitement auditif : les casques antibruit impactent le cerveau ?

Dans son article retraçant les problèmes de Sophie, le média britannique indique que cinq services d'audiologie du NHS (système de la santé publique du Royaume-Uni) rapportent une augmentation du nombre de jeunes consultant pour des problèmes d'audition. Comme pour la témoin de la BBC, les examens révèlent ensuite que leur audition est normale, mais que les troubles viennent de leur capacité à traiter le son.

Jusqu’à présent, le trouble du traitement auditif (TTA) était surtout observé chez les neurodivergents, les personnes qui ont des lésions au cerveau ou celles qui ont eu de nombreuses otites dans leur enfance. Mais ces derniers temps, les patients diagnostiqués avec un TTA sortent de plus en plus de ces catégories. Ce sont ces observations qui conduisent les professionnels de santé à s’interroger sur le rôle d'un port fréquent d'écouteurs antibruit.

Interrogée par la BBC, Renee Almeida, responsable clinique d'audiologie pour adultes à l'Imperial College Healthcare NHS Trust, rappelle qu'entendre l’ensemble des sons qui nous entourent, permet au cerveau de décider ce sur quoi il doit se concentrer. Elle confirme aussi que son service rencontre de plus en plus de jeunes qui ont des difficultés à identifier et à traiter les bruits. "ll y a une différence entre entendre et écouter. Nous pouvons voir que les capacités d'écoute sont en baisse", confie-t-elle.

TTA et écouteurs antibruits : des recherches sont nécessaires

Claire Benton, vice-présidente de la British Academy of Audiology, a également constaté une évolution dans les cas de TTA. Et pour elle, il est fort probable que la filtration des bruits du quotidien comme les klaxons et les conversations de l’open-space avec les casques réducteurs de bruits fasse perdre la capacité au cerveau de faire le tri dans les sons.

"Vous avez presque créé un faux environnement en portant ces écouteurs et en n'écoutant que ce que vous voulez écouter. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts", explique-t-elle à la BBC. "Ces capacités d’écoute plus complexes et de haut niveau dans votre cerveau ne finissent réellement de se développer qu’à la fin de votre adolescence. Donc, si vous n’avez porté que des écouteurs antibruit et que vous avez vécu dans ce faux monde pendant votre adolescence, vous retardez légèrement votre capacité à traiter la parole et le bruit", ajoute l'experte.

Les deux scientifiques et un grand nombre d'experts de l’audition britanniques réclament davantage de recherches sur les effets des écouteurs antibruit sur la santé auditive et leur possible lien avec le trouble du traitement auditif.