Manger plus de plantes pour vivre plus longtemps ?

L'ESSENTIEL Une alimentation végétale saine agit positivement sur deux mécanismes clés du vieillissement : les voies de détection des nutriments et le microbiote intestinal. "Une alimentation riche en fibres maintient les bonnes bactéries intestinales, renforce l'immunité et réduit l'inflammation."

L'étude précise qu'il faut toutefois distinguer les régimes végétaux bénéfiques de ceux qui sont nocifs, rappelant que les aliments ultra-transformés, même sans viande, restent préjudiciables à la santé.

Pour éviter ces pièges, il est recommandé de revenir à des aliments bruts et naturels, tels que les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux, les graines, les fruits à faible index glycémique et les bonnes graisses.

Face à l’intérêt croissant pour les régimes à base de plantes, un nouvel ouvrage du professeur Luigi Fontana et du chef Marzio Lanzini, chercheurs à l’Université de Sydney (Australie), propose une approche scientifique pour optimiser santé et longévité. Le livre, intitulé Plant Power s’inscrit dans une évolution alimentaire qui touche de plus en plus de personnes, sachant qu’en Australie, près de 42 % de la population dit déjà avoir choisi de réduire sa consommation de viande.

Pourquoi certains régimes végétaux prolongent-ils la vie ?

D’après le professeur Fontana, cette transition ne relève pas seulement d'un choix éthique, mais aussi d'une volonté de booster sa santé et d'augmenter son espérance de vie, en donnant à son corps les bons nutriments. "Nous conseillons aux gens de commencer par deux jours sans viande par semaine, puis d’augmenter progressivement jusqu'à cinq jours", explique le Pr Fontana dans un communiqué. L'objectif ? Stimuler la réparation cellulaire et améliorer la santé intestinale.

L'ouvrage s'appuie sur une étude publiée dans l'European Heart Journal, co-rédigée par Luigi Fontana et le professeur Walter Willett, de l’Université Harvard. Les conclusions sont sans appel : une alimentation végétale saine agit positivement sur deux mécanismes clés du vieillissement : les voies de détection des nutriments et le microbiote intestinal. "Une alimentation riche en fibres maintient les bonnes bactéries intestinales, renforce l'immunité et réduit l'inflammation, précise Fontana. Sans suffisamment d'aliments végétaux, ces bonnes bactéries intestinales meurent, affaiblissant l'immunité et augmentant le risque de maladie."

Une alimentation végétale n’est pas toujours synonyme de santé

Un des mythes que les auteurs cherchent à déconstruire est l'idée qu'éliminer la viande suffit à améliorer la santé. Leur analyse distingue en effet les régimes végétaux bénéfiques de ceux qui sont nocifs, rappelant que les aliments ultra-transformés, même sans viande, restent préjudiciables à la santé. "Les régimes végétaux peuvent être tout aussi mauvais si l’on consomme trop de produits industriels comme les pizzas surgelées, les nouilles instantanées ou les substituts de viande ultra-transformés", souligne Luigi Fontana.

Pour éviter ces pièges, le chef Marzio Lanzini recommande de revenir à une alimentation centrée sur les aliments bruts et naturels, tels que les céréales complètes (riz brun, millet, sarrasin), les légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots), les oléagineux (noix, amandes, pistaches), les graines (lin, tournesol, chia), les fruits à faible index glycémique (baies, pommes, agrumes), et enfin les bonnes graisses (huile d’olive, avocat...).