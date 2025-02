Crise cardiaque : la testostérone augmente les dommages

L'ESSENTIEL La testostérone aggrave les dommages causés par une crise cardiaque en augmentant le nombre de globules blancs libérés par la moelle osseuse.

Cependant, le tocilizumab, un inhibiteur du récepteur de l'interleukine 6, réduit le nombre de neutrophiles dans le sang et les complications dans une plus large mesure chez les hommes que chez les femmes.

Ces résultats pourraient avoir des implications pour le traitement des crises cardiaques chez les hommes et les femmes.

Lorsque l'apport de sang au cœur est bloqué et le muscle cardiaque est endommagé, on parle de crise cardiaque. Par la suite, une forte réaction inflammatoire, dans laquelle les neutrophiles, à savoir un type de globules blancs, jouent un rôle clé en aggravant la blessure, survient. Selon des scientifiques de l'université de Göteborg (Suède), "les hommes ayant subi un infarctus du myocarde développent des complications plus importantes que les femmes, mais le mécanisme qui sous-tend cette différence entre les sexes n'est pas connu." C’est pourquoi ces derniers ont mené une étude au cours de laquelle ils ont fait des expériences sur des souris.

La testostérone accélère la production de neutrophiles

D’après les résultats, parus dans la revue Nature Communications, le nombre de neutrophiles dans le sang au cours des premiers jours d'une crise cardiaque était plus élevé chez les mâles que chez les femelles. La déficience en testostérone induite par la castration a réduit le nombre de neutrophiles sanguins au niveau des femelles et a augmenté la survie après l'infarctus du myocarde. Ainsi, cette hormone mâle sécrétée par les testicules "renforce la réponse inflammatoire chez les souris mâles, ce qui entraîne des lésions cardiaques plus importantes".

Afin d’aller plus loin, l’équipe a utilisé des données d'un essai clinique au cours duquel le tocilizumab, un inhibiteur du récepteur de l'interleukine 6, a été administré à des patients peu après une crise cardiaque. Les données ont confirmé que la testostérone, présente à des niveaux nettement plus élevés chez les hommes, accélérait la libération des neutrophiles à partir de la moelle osseuse. En revanche, le médicament réduisait les niveaux de neutrophiles et diminuait les dommages cardiaques, avec un effet significativement plus important chez les hommes que chez les femmes.

Des implications pour le traitement des crises cardiaques

"Notre étude montre comment la testostérone affecte les neutrophiles par un mécanisme jusqu'alors inconnu. Les résultats illustrent l'importance de prendre en compte les différences entre les sexes, tant dans la recherche que dans les soins de santé. Si ces différences sont négligées, les traitements peuvent être moins efficaces, en particulier pour les femmes, qui sont souvent sous-représentées dans les études", a conclu Åsa Tivesten, qui a dirigé les travaux.