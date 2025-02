Fauteuils roulants : un remboursement intégral à partir du 1er décembre

L'ESSENTIEL Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés à partir du 1er décembre 2025.

La liste des fauteuils concernés sera publiée le 7 février 2025.

Pour les fauteuils "plus spécifiques", comme ceux utilisés dans le handisport, il faudra avoir une entente préalable avec la Sécurité sociale pour bénéficier d'une prise en charge complète.

L’annonce, tant attendue par les personnes en situation de handicap et leurs familles, a été faite par le biais d’une vidéo publiée sur le compte TikTok du président de la République ce 6 février 2025. Le remboursement intégral des fauteuils roulants par la Sécurité sociale sera effectif à partir du 1er décembre prochain.

La liste complète des fauteuils remboursés publiée le 7 février

"Dès demain, la liste de tous les fauteuils qui seront pris en charge va sortir sur LegiFrance", explique Emmanuel Macron dans sa vidéo parue ce jeudi, assurant que cette dernière est "très large". Les équipements présents sur la liste seront remboursés à 100 % à compter du 1er décembre 2025. Le texte qui permet de déployer ce dispositif, a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en décembre dernier. Des mois de négociation sur l’encadrement des prix ont lieu au préalable entre la Sécurité sociale, les fabricants de fauteuils roulants et les distributeurs.

Jusqu’à présent, le financement de ces équipement pouvait être un véritable casse-tête pour les personnes à mobilité réduite. En effet, un manuel peut coûter jusqu'à 10.000 euros, un électrique jusqu'à 50.000 euros alors que les remboursements de l’Assurance Maladie sont respectivement de 600 euros et 5.200 euros maximum. Selon les associations, le reste à charge pour les personnes était en moyenne de 5.500 euros.

Remboursement des fauteuils : mieux accompagner les para-athlètes et les situations spécifiques

"Pour les fauteuils plus spécifiques en fonction de la nature du handicap" ou "pour les para-athlètes et les jeunes souhaitant faire du sport", une prise en charge complète sera aussi possible assure le président de la République. Une condition toutefois : avoir une entente préalable de la Sécurité sociale sur l’avis d’un médecin.

Ces demandes devraient être traitées dans “un maximum de deux mois”. "On va réduire les délais et permettre de beaucoup mieux accompagner nos para-athlètes et les situations un peu particulières", assure le chef de l'État à la fin de sa vidéo.

Cette annonce a été bien accueillie par les associations. La Fédération Paralysie Cérébrale France "se félicite de l’aboutissement d’une réforme très attendue et bénéfique pour les personnes en situation de handicap et les familles" et qui "met fin à un véritable « parcours du combattant » pour assurer le financement d’équipements et aides techniques absolument indispensables à la qualité de vie, à l’inclusion et à la participation sociale des personnes". Toutefois, elle ajoute qu’elle restera très vigilante pour que "celle-ci tienne toutes ses promesses tant en termes de calendrier que d’ambition".