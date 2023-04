Handicap : les fauteuils roulants remboursés à 100 %

L'ESSENTIEL Emmanuel Macron a annoncé mercredi 26 avril des mesures et un budget d’un milliard et demi d’euros pour le renforcement de l’accessibilité aux lieux publics pour les personnes en situation de handicap.

Parmi les 70 mesures figure le remboursement intégral des fauteuils roulants.

Les mesures annoncées par le gouvernement "ont vocation à être déployées immédiatement".

Fauteuils roulants remboursés à 100 %, gares accessibles… le gouvernement a assuré vouloir améliorer le quotidien des 12 millions de Français concernés par le handicap et des 8 millions d’aidants, lors de la dernière Conférence nationale du handicap.

Handicap : la France avait été épinglée pour ses manquements

Une enveloppe d’un milliard et demi d’euros au renforcement de l’accessibilité aux lieux publics pour les personnes en situation de handicap va ainsi être allouée et une série de “70 mesures fortes” a été annoncée.

"Nous ne sommes pas à la hauteur de l’idéal d’égalité que nous avons gravé au fronton de la République", a reconnu Emmanuel Macron à l’Elysée. D’après le Conseil de l’Europe et l’ONU, les droits des personnes handicapées sont négligés en France.

"Notre objectif est de proposer un changement de paradigme à la hauteur des attentes des personnes handicapées", a donc assuré la ministre en charge du dossier, Geneviève Darrieussecq, en ouvrant la conférence à l’Élysée. Pour le gouvernement, il s’agit donc de "changer le quotidien des personnes" concernées pour leur permettre "d'aller à l’école, travailler, circuler", de "pouvoir pratiquer des activités sportives et culturelles, pouvoir vivre pleinement", a souligné le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe.

Des fauteuils roulants remboursés à 100 %

Les moyens seront mis sur l'accessibilité aux lieux publics, sur le transport, le logement et l'éducation a déclaré le gouvernement et les mesures concrètes concernent l’accès à l’emploi, l’inclusion et la vie quotidienne des personnes handicapées.

Par exemple, les fauteuils roulants seront remboursés à 100 %, qu'ils soient électriques ou manuels dès 2024. Le reste à charge sera donc supprimé. Aucune condition de ressources ne sera requise. Aujourd’hui, la fourchette de prix des fauteuils roulants manuels se situe entre 300 € (simple fauteuil de transfert) et plus de 6.000 € (fauteuil ultra équipé).

De plus, dès 2024, l’accès au dispositif MaPrimeAdapt' sera ouvert aux personnes handicapées pour adapter leur logement. Un label spécifique verra le jour pour le parc privé afin de permettre à tous d’identifier les logements accessibles.

Enfin, une enveloppe de 400 millions d’euros doit permettre d’ici à 2027 de rendre les "158 gares prioritaires nationales" accessibles pour tous les handicaps, moteurs et sensoriels, a indiqué Geneviève Darrieussecq. La moitié, seulement, l'est aujourd’hui.