AVC précoce : votre groupe sanguin pourrait augmenter le risque

L'ESSENTIEL Les adultes ayant subi un AVC précoce, soit avant 60 ans, étaient plus susceptibles d’être du groupe sanguin A.

Les personnes du groupe sanguin O avaient un risque inférieur de 12 % de subir une attaque cérébrale précoce par rapport à ceux d’autres groupes sanguins.

"Cela a probablement quelque chose à voir avec les facteurs de coagulation sanguine comme les plaquettes et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins ainsi que d’autres protéines circulantes", d’après les auteurs.

Faire une attaque cérébrale, cela peut arriver à tout âge. Si l’âge moyen de survenue d’un accident vasculaire cérébral est de 74 ans, 25 % des patients ont moins de 65 ans et 10 % moins de 45 ans, selon l’Inserm. Ces dernières années, le nombre d’AVC affectant des personnes jeunes a augmenté de manière significative. "Ces personnes sont plus susceptibles de mourir d’un événement potentiellement mortel, et les survivants risquent potentiellement de vivre des décennies avec un handicap. Malgré cela, il existe peu de recherches sur les causes des AVC précoces", a déclaré Steven J. Kittner, professeur de neurologie à l’École de médecine de l’université du Maryland (États-Unis).

Ainsi, ils ont voulu identifier la contribution des variantes génétiques communes au risque d’AVC ischémique précoce. Pour cela, l’équipe a effectué une méta-analyse de 48 cohortes sur la génétique et l’AVC à début précoce chez les 18-59 ans. Ces dernières incluaient sur 16.730 cas d’attaque cérébrale et 599.237 adultes non victimes d'un AVC. Les scientifiques ont ensuite examiné tous les chromosomes collectés pour identifier les variantes génétiques associées à un accident vasculaire cérébral à début précoce ou tardif, "ainsi que les scores de risque polygénique de thromboembolie veineuse entre les AVC précoces et les AVC tardifs".

AVC précoce : 16 % de risque en plus pour les personnes du groupe sanguin A

Les résultats, publiés dans la revue Neurology, ont révélé un lien entre un AVC à début précoce, soit survenant avant l’âge de 60 ans, et la zone du chromosome qui comprend le gène déterminant si un groupe sanguin est A, AB, B ou O. Après ajustement en fonction du sexe et d’autres facteurs, les chercheurs ont constaté que les adultes ayant le groupe sanguin A avaient un risque 16 % plus élevé d’avoir un AVC précoce que les personnes ayant d’autres groupes sanguins. Les personnes du groupe sanguin O avaient un risque inférieur de 12 % de subir un AVC par rapport aux personnes d’autres groupes sanguins.

Les auteurs ont aussi constaté que les AVC précoces et tardifs étaient moins plus susceptibles de survenir chez des adultes ayant le groupe sanguin B par rapport aux volontaires dits « témoins ». Face à ces données, les scientifiques ont conseillé aux personnes du groupe sanguin A, qui sont plus à risque de faire un AVC avant 60 ans, de faire des examens supplémentaires ou à des tests médicaux.

"Cela a probablement quelque chose à voir avec les facteurs de coagulation sanguine"

"Nous ne savons toujours pas pourquoi le groupe sanguin A confère un risque plus élevé, mais cela a probablement quelque chose à voir avec les facteurs de coagulation sanguine comme les plaquettes et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins ainsi que d’autres protéines circulantes, qui jouent tous un rôle dans le développement de caillots sanguins", a expliqué Steven J. Kittner. De précédents travaux suggèrent que les personnes de groupe sanguin A ont un risque légèrement plus élevé de développer des caillots sanguins dans les jambes, appelés thrombose veineuse profonde. "Nous avons clairement besoin de plus d’études de suivi pour clarifier les mécanismes de l’augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral", a-t-il ajouté.