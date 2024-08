AVC : les exercices courts et intenses sont plus efficaces que ceux réguliers et modérés

L'ESSENTIEL Faire des exercices courts et intenses d’une minute pendant 19 minutes a amélioré les niveaux de forme cardiorespiratoire des adultes victimes d’un AVC durant de six mois ou plus.

Le HIIT et les séances de sport de 20 à 30 minutes d'exercices d'intensité modérée ont tous les deux amélioré leur endurance à la marche des patients.

Aucun événement indésirable, comme la fatigue, des essoufflements ou des douleurs musculaires, n'est survenu au cours de l’entraînement.

Faire un exercice pendant 20 secondes, puis se reposer durant 10 secondes avant d’enchaîner sur une nouvelle série, c’est le principe du HIIT, ou High Intensity Interval Training. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université McMaster à Hamilton (Canada) ont révélé que les personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral peuvent en bénéficier et que ce type d’entraînement améliore considérablement leur état de santé général et leur rétablissement.

Une séance de HIIT durant 19 minutes ou de 20 à 30 minutes d'exercices d'intensité modérée

Afin de parvenir à cette conclusion, l’équipe a voulu comparer les effets de 12 semaines d'entraînement de courte durée par intervalles à haute intensité à l'entraînement continu d'intensité modérée, les facteurs de risque cardiovasculaire et les résultats en matière de mobilité chez les adultes ayant subi un AVC. Pour les besoins des travaux, elle a recruté 82 personnes majoritairement caucasiens, dont 50 hommes et 32 femmes, âgées de 40 à 80 ans. Tous souffraient d'une invalidité légère ou minime due à un accident vasculaire cérébral survenu environ 1,8 an plus tôt. Au cours d’un suivi de trois mois, les participants ont été répartis au hasard dans deux groupes. Le premier devait faire du HIIT (dix intervalles d'une minute d'exercice de haute intensité, entrecoupés de neuf intervalles d'une minute de faible intensité, pour un total de 19 minutes) ou des séances de 20 à 30 minutes d'exercices d'intensité modérée trois fois par semaine.

En parallèle, des évaluations ont été effectuées trois fois : avant de commencer l'entraînement physique, immédiatement après l’effort, 8 semaines après la fin de l'intervention. À chaque évaluation, les scientifiques ont mesuré les niveaux de forme physique cardiovasculaire, notamment la tension artérielle au repos, la rigidité des artères, le rapport taille-hanches (calculé par le tour de taille au niveau du nombril et le tour de hanche au niveau de l'os de la hanche) et la mobilité (vitesse de marche et distance).

AVC : le HIIT a amélioré les niveaux de forme cardiorespiratoire des patients

D’après les résultats, publiés dans la revue Stroke, aucun volontaire n’a ressenti d’effets indésirables, notamment de fatigue, d’essoufflement, de douleurs musculaires, de crampes ou d’étourdissements pendant l’exercice. Les auteurs ont observé que les niveaux de forme cardiorespiratoire du groupe ayant fait du HIIT s’étaient deux fois plus améliorés que ceux du groupe d'entraînement continu à intensité modérée. Cette progression est restée au-dessus des seuils même lors du suivi à 8 semaines.

Autre constat : tous les participants ont amélioré leur endurance à la marche, telle que mesurée par la distance parcourue sur 6 minutes. Au départ, les deux groupes pouvaient marcher environ 355 mètres (la distance approximative de trois terrains de football américain) en 6 minutes. Après 12 semaines d'exercice, les deux groupes ont augmenté leur distance de marche de 8 mètres, et après le suivi de 8 semaines, ils ont augmenté leur distance de marche de 18 mètres.

"Les professionnels de la réadaptation après un AVC disposent désormais de preuves pour soutenir la mise en œuvre de protocoles d'entraînement par intervalles courts et à haute intensité dans la pratique clinique", a déclaré Ada Tang, auteur principal des recherches.