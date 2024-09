6 conseils pour préserver et dynamiser sa mémoire

L'ESSENTIEL Comme les muscles, la mémoire peut s'entretenir.

L’Observatoire B2V des Mémoires indique comment faire.

Il recommandé de maintenir des liens sociaux, de pratiquer une activité physique régulière, d'avoir une bonne qualité de sommeil, de faire attention à ce que l’on met dans son assiette, d'avoir des loisirs et de manger un peu de chocolat noir.

Si la rentrée est pour vous synonyme de bonnes résolutions après les agapes de l'été, voici les 6 habitudes à adopter pour entretenir vos fonctions mnésiques.

Conseil n°1 : maintenir des liens sociaux

Il faut concevoir les liens sociaux comme une source de stimulation intellectuelle à part entière. "Faire du bénévolat dans une association, planifier un repas chez soi, prendre des nouvelles régulièrement de ses amis sont autant d’activités qui vont solliciter fortement les capacités de planification, les capacités langagières et différents types de mémoire (à court terme, à long terme ou prospective)", indique l’Observatoire B2V des Mémoires.

Conseil n°2 : pratiquer une activité physique régulière

Il est désormais bien établi que la pratique régulière d’une activité physique est associée à de meilleures performances cognitives et de mémoire. "Les bénéfices seraient d’autant plus importants pour les personnes sédentaires qui se mettent à pratiquer une activité physique. Aussi, il n’est jamais trop tard pour commencer à faire un peu de sport, à son rythme et en fonction de ses capacités", ajoute l’Observatoire B2V des Mémoires.

Conseil n°3 : avoir une bonne qualité de sommeil

La qualité du sommeil a un impact sur le niveau de performances cognitives. "Une bonne qualité de sommeil se définit par l’alternance entre des phases de sommeil profond et des phases de sommeil léger" explique l’Observatoire B2V des Mémoires. "Le sommeil profond a cette faculté extraordinaire d’évacuer les protéines toxiques accumulées au cours de la journée dans notre cerveau. Ainsi, bien dormir permet d’avoir un bon fonctionnement attentionnel et mnésique durant la journée. Cela protège aussi à long terme notre cerveau de l’accumulation nocive de certaines protéines", détaille le centre de recherche.

Conseil n°4 : faire attention à ce que l’on met dans son assiette

Il existe un lien étroit entre l’alimentation, le fonctionnement cérébral et la mémoire. Plusieurs études ont notamment montré que les personnes qui avaient un régime alimentaire "méditerranéen"* présentaient en vieillissant un déclin des fonctions mnésiques moins important par rapport à des individus ne suivant pas ce type d'habitudes culinaires.

"En revanche, on entend régulièrement que le curcuma et/ou les fruits rouges participent à l’amélioration de l’encodage de la mémoire (saisie des informations), mais aucune étude scientifique n’a prouvé la véracité de cette croyance même si ces deux aliments sont riches en antioxydants", tempère l’Observatoire B2V des Mémoires.

Conseil n°5 : avoir des loisirs

Les activités de loisirs sont bonnes pour la mémoire. "Aucun hobby en particulier n’est à recommander plus qu’un autre, l’important est d’avoir des divertissements variés qui auront pour conséquence de stimuler diverses facettes de notre cognition", rapporte l’Observatoire B2V des Mémoires. "Il ne faut cependant pas s’obliger à faire des sudokus ou des mots croisés si cette activité nous ennuie", conseille également l'organisation à but non lucratif.

Conseil n°6 : manger (un petit peu) de chocolat

Le chocolat est riche en méthylxanthines bénéfiques pour les fonctions cognitives. La fève de cacao contient aussi des flavanols qui auraient par leurs actions sur les peroxydases, l’insuline et la circulation sanguine cérébrale un effet positif sur la mémoire, les capacités d’apprentissage ainsi que le système immunitaire.

"Un petit carré de temps en temps est suffisant pour profiter de ses vertus, en privilégiant de préférence le chocolat noir (avec au minimum de 70 % de cacao)", termine l’Observatoire B2V des Mémoires.

*C’est-à-dire une alimentation riche en huile d’olive, en poisson, en fruits, en légumes mais pauvre en viande et en produits laitiers.