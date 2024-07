Nodule de la thyroïde : «Éviter la chirurgie et les médicaments à vie est désormais possible»

L'ESSENTIEL Très fréquents, les nodules de la thyroïde sont dans la grande majorité des cas bénins mais peuvent gêner la respiration et la déglutition.

Le CHP Brest a annoncé qu’il pouvait désormais soigner les nodules de la thyroïde grâce à la thermoablation, ce qui permet d’éviter la chirurgie et la mise en place de lourds traitements médicamenteux.

La thermoablation est une technique non chirurgicale et mini-invasive.

"Après 10 ans d’études, cette technique fait partie des nouvelles recommandations nationales de la société savante d’endocrinologie et est accessible au sein du CHP Brest", peut-on lire dans le document envoyé aux rédactions.

Qu’est-ce que la thermoablation ?

La thermoablation est une technique non chirurgicale et mini-invasive. Réalisée en ambulatoire sous anesthésie locale associée à une sédation légère, elle consiste à introduire au cœur du nodule une électrode reliée à un générateur de radiofréquence ou de micro-ondes. L’aiguille va ensuite émettre de la chaleur (plus de 70 °C) permettant ainsi un soin localisé et contrôlé. Enfin, le nodule est soigné en utilisant la technique du "moving shot" qui consiste à le compartimenter en plusieurs unités traitées séparément.

Quels sont les avantages de la thermoablation ?

La thermoablation présente plusieurs avantages significatifs :

- elle est une alternative non chirurgicale, donc le risque de com­plications est nettement moins important.

- Cette technique est réalisée en ambulatoire, permettant ainsi aux patients de reprendre rapidement leurs activités normales.

- Elle est moins invasive et permet d’éviter les cicatrices, puisqu’elle ne nécessite pas d’incision.

- C’est un soin conservateur de la thyroïde, donc il permet d’éviter la prise d’un traitement de fond à vie (le Lévothyroxine, NDLR).

- La précision de la thermoablation permet de protéger les tissus sains environnants.

Quelles sont les limites de la thermoablation ?

Malgré les recommandations des sociétés savantes, la thermoablation ne bénéficie à ce jour pas de remboursement de l’Assurance Maladie. "Un dossier est en cours d’instruction et nous espérons qu’il recevra un avis favorable pour garantir l’accessibilité du traitement à tous les patients éligibles", indique le CHP Brest.

Comment bénéficier de la thermoablation au sein du CHP Brest ?

En septembre prochain, sous l’égide de l’AFTHY (Association Francophone de THYroïdologie), une réunion de concer­tation pluridisciplinaire nationale sera organisée mensuellement afin de pouvoir échanger sur chaque dossier et évaluer l’éligibilité des patients à cette technique.

"Des consultations ont été ouvertes en fin d’année dernière par l’équipe d’endo­crinologie du CHP Brest et les premières procédures ont été réalisées en début d’année", indique pour finir l’hôpital.