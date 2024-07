Ce test à domicile révèle le risque de crise cardiaque en 5 minutes

L'ESSENTIEL Des chercheurs suédois ont mis au point un questionnaire à faire à la maison qui permet d'identifier rapidement les personnes ayant un risque de crise cardiaque.

Le test comporte 14 questions auxquelles il faut entre cinq et huit minutes pour répondre.

Combiné avec un algorithme spécifique, il parvient à détecter 65 % des individus présentant le risque le plus élevé de maladie cardiovasculaire.

Chaque année, 40.000 personnes meurent prématurément d’un arrêt cardiaque en France. Un diagnostic et une prise en charge rapide sont la clé de la survie. Le questionnaire mis au point par une équipe de l’université de Göteborg (Suède) pourrait aider à repérer plus rapidement les personnes à risque élevé d’infarctus du myocarde.

"Une crise cardiaque survient souvent à l'improviste", explique le Dr Göran Bergström, chercheur principal et professeur de physiologie clinique à l'Académie Sahlgrenska de l'Université de Göteborg, dans un communiqué présentant le test. "Beaucoup de ceux qui souffrent d’une crise cardiaque sont apparemment en bonne santé et asymptomatiques, mais présentent des dépôts graisseux dans les artères coronaires, appelés athérosclérose. Notre test permet d’identifier près des deux tiers des personnes âgées de 50 à 64 ans qui souffrent d’athérosclérose coronarienne importante et présentent donc un risque élevé de maladie cardiovasculaire."

Crise cardiaque : un algorithme aide à repérer les personnes à risque

Le questionnaire qui peut être réalisé au domicile du patient, comprend 14 questions. Elles portent entre autres sur l'âge, le sexe, le poids, le tour de taille, le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, le diabète et les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. L’équipe a déterminé les facteurs de risque qui avaient les liens les plus étroits avec le degré d'athérosclérose, et donc à surveiller, en utilisant les dossiers médicaux de 25.000 personnes vivant en Suède âgées de 50 à 64 ans.

Le test prend cinq à huit minutes. Les informations ainsi recueillies sont transmises à un algorithme développé spécialement. Les essais ont révélé qu'il peut identifier 65 % des individus présentant un risque le plus élevé de maladie cardiovasculaire. "Les résultats montrent que notre test à domicile est aussi précis qu'un examen clinique utilisant des analyses de sang et des mesures de la tension artérielle", poursuit le professeur Bergström.

Infarctus : l’identification précoce peut sauver des vies

L'identification des individus à risque avant que la crise cardiaque ne survienne, est essentielle pour réduire la mortalité. Pour les chercheurs, leur test à domicile, mis en lumière dans la revue Journal of the American Heart Association, permet justement de réaliser des alertes précoces.

"Si nous pouvons rendre le test largement disponible dans le secteur des soins de santé, il peut sauver des vies et prévenir des souffrances en nous aidant à identifier les personnes présentant un risque élevé de crise cardiaque ou celles qui sont actuellement sous-traitées", assure le professeur Bergström.

Par ailleurs, l'équipe de recherche a également lancé des nouvelles études en Suède et sur des données provenant des USA pour évaluer le fonctionnement du test sur différents groupes.