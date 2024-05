Crise cardiaque : quels sont les facteurs de risque propres aux femmes ?

L'ESSENTIEL En France, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les femmes de tout âge.

Afin de contrer ce phénomène, trois spécialistes ont listé les facteurs de risque de crise cardiaque propres aux femmes.

"Il est aussi indispensable de bien connaître les facteurs classiques que sont l’hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, l’excès de mauvais cholestérol et la sédentarité, car ils font le lit des infarctus", ont-ils également complété.

Lors d’une conférence de presse organisée par la FFC (Fédération Française de Cardiologie), des spécialistes ont listé les facteurs de risque qui peuvent déclencher une crise cardiaque chez la femme.

"Il faut faire connaître les facteurs de risque d’infarctus spécifiques aux femmes pour mieux les surveiller" expliquent en premier lieu la cardiologue Anne-Laure Laprerie, le cardiologue Gérard Helft et la co-présidente de la commission "Cœur de Femmes" Loan Vo Duy.

1/ Les hormones.

"Tout d’abord, le rôle des hormones est déterminant dans la santé cardiovasculaire des femmes", poursuivent-ils. Avant la ménopause, les hormones féminines comme les oestrogènes protègent les femmes contre les maladies cardiovasculaires. Elles réduisent le "mauvais" cholestérol et augmentent le "bon" cholestérol, préservant ainsi les vaisseaux sanguins. Mais cette protection diminue sous contraception hormonale puis disparaît avec la ménopause. "Ainsi, les périodes de transitions hormonales telles que la grossesse et la ménopause jouent un rôle clé et peuvent induire des changements, en accentuant par exemple des troubles existants comme l'hypertension et en augmentant ainsi le risque de faire une crise cardiaque", soulignent les experts.

2/ La contraception.

"L'utilisation de certains contraceptifs hormonaux qui contiennent à la fois un oestrogène et un progestatif sont également associés à un risque accru de thrombose et donc d’infarctus, surtout chez les femmes fumeuses ou âgées de plus de 35 ans", ajoutent-ils.

3/ Les antécédents de thrombose.

Toujours à propos de la thrombose et de la crise cardiaque qui peut en découler, les professionnels de santé invitent les femmes à s’informer sur leurs antécédents familiaux. "Les femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de thrombose devraient discuter avec leur médecin des options contraceptives les plus sûres pour elles", estiment-ils.

4/ Le stress.

Enfin, Anne-Laure Laprerie, Gérard Helft et Loan Vo Duy indiquent que le stress peut aussi entrainer une crise cardiaque chez les femmes qui le subissent au quotidien. "Placer souvent les besoins de votre famille avant les vôtres peut peser lourd sur la santé…", interpellent-ils. "Le stress qui peut en résulter ne se contente en effet pas d'épuiser l’énergie, il joue également un rôle crucial pour le coeur et contribuerait à augmenter le risque de complications cardiovasculaires de 40 %. Il agit en favorisant l’hypertension, l’excès de cholestérol ou encore l’obésité", détaillent-ils.

Pour conclure, les spécialistes ont aussi mis en avant les facteurs de risque de crise cardiaque non spécifiques aux femmes. "Il est indispensable de bien connaître les facteurs classiques que sont l’hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, l’excès de mauvais cholestérol et la sédentarité, car ils font le lit des infarctus", terminent-ils.

En France, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les femmes de tout âge.