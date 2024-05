Santé des femmes : 10 règles d’or pour éviter de faire un infarctus

L'ESSENTIEL En France, les maladies cardiovasculaires (dont l’infarctus) représentent la première cause de décès chez les femmes de tout âge.

Pour prémunir les femmes de la crise cardiaque, trois spécialistes leur ont livré quelques précieux conseils.

L'infarctus du myocarde, aussi appelé "crise cardiaque", correspond à la destruction d'une partie du muscle cardiaque (le myocarde).

Lors d’une conférence de presse de la Fédération française de cardiologie (FFC) consacrée à la santé des femmes, la cardiologue Anne-Laure Laprerie, le cardiologue Gérard Helft et la co-présidente de la Commission "Cœur de Femmes" Loan Vo Duy ont expliqué comment les Françaises peuvent réduire leur risque de faire une crise cardiaque.



"Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les femmes de tout âge", ont d’abord indiqué les spécialistes au début de leur présentation. "Dans le cadre de son programme de soutien à la recherche, la FFC subventionne des projets spécifiques dont les résultats permettront de sensibiliser à cette problématique et d'améliorer la compréhension de la prise en charge des femmes atteintes de maladies cardiovasculaires", ont-ils ajouté.

Plusieurs recommandations destinées aux femmes ont aussi été évoquées par les experts afin de les aider à préserver leur cœur. Plusieurs axes de prévention ont ainsi été mis en avant, à savoir :

1/ Vivre sans tabac

Les premiers effets de l’arrêt du tabac sont quasi immédiats : au bout de 3 heures, l’oxyde de carbone est éliminé du sang ; au bout de 3 mois, le risque d’infarctus du myocarde diminue ; après 5 ans, le risque d’infarctus du myocarde peut être équivalent à celui d’un non-fumeur.

2/ Faire de l’activité physique

Pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour en continu réduit de 30 % les risques d’accidents cardiovasculaires.

Non seulement il faut bouger, mais il faut aussi éviter la sédentarité !

3/ Manger sainement

Il faut privilégier les repas variés, équilibrés et réguliers. Il faut également manger à heures fixes et ne pas consommer des produits trop gras, trop salés ou trop sucrés.

4/ Éviter ou limiter les boissons alcoolisées

Une prise modérée d’alcool est un facteur de protection des artères, mais il faut se limiter à 10 verres standard (10 cl de vin) par semaine maximum, sans jamais dépasser 2 verres par jour et en ayant des jours sans consommation. Au-delà de cette dose, le risque d’hypertension artérielle et le risque d’insuffisance cardiaque augmentent.

5/ Réduire son stress et apprendre à le gérer

Le stress représente le troisième facteur de risque de survenue d’un infarctus, juste après le tabac et le cholestérol.



Plusieurs solutions existent pour s’en protéger : l’activité physique avant tout ; la relaxation/méditation ; se faire accompagner par un psychologue/psycho-thérapeute…

Attention, le tabac et la drogue ne sont pas de bonnes options pour faire baisser l’anxiété.

6/ Prendre soin de son sommeil

7 à 8 heures de sommeil sont en général nécessaires à la bonne santé de notre système cardiovasculaire.

Il est également important d’avoir des horaires de lever et de coucher réguliers, y compris le week-end.

7/ Surveiller son poids et son tour de taille

L’excès pondéral augmente de façon directe le risque de maladies cardiovasculaires. L’obésité abdominale est le reflet d’une rupture d’équilibre entre une alimentation trop riche et une activité physique régulière insuffisante pour utiliser l’énergie absorbée. On parle "d’obésité abdominale" chez la femme à partir d’un tour de taille supérieur ou égal à 80 cm.

8/ Faire contrôler régulièrement sa santé cardiovasculaire par son médecin

9/ Être particulièrement vigilante à son état de santé lors des trois phases clés de la vie hormonale