Cet aliment améliore la santé intestinale des survivants du cancer colorectal

L'ESSENTIEL La consommation quotidienne de haricots blancs permettrait d'assainir le microbiome intestinal.

Cette habitude alimentaire augmenterait les chances de survie des patients ayant des antécédents de cancer colorectal.

Les haricots blancs stimulent les bactéries bénéfiques du microbiome.

"Une mauvaise alimentation et un microbiome intestinal déséquilibré peuvent avoir des effets négatifs sur les efforts de prévention du cancer colorectal", notamment lorsqu'on déjà été traité. Alors pour éviter les rechutes, il est important de prendre soin de sa flore intestinale. D’après une étude publiée fin 2023 dans la revue eBioMedecine, un aliment miracle pourrait améliorer la santé de votre tube digestif : les haricots blancs.

Les haricots sont bénéfiques pour la santé intestinale des survivants du cancer colorectal

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs du MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas (Etats-Unis) se sont basés sur un essai clinique réalisé sur 48 personnes de plus de 30 ans qui souffraient d’obésité et présentaient des signes de lésions intestinales – antécédents de cancer colorectal (75%) ou symptômes détectés lors d’une coloscopie. Pendant huit semaines, les participants ont conservé leurs habitudes alimentaires et y ont ajouté chaque jour une tasse de haricots blancs. Les chercheurs ont prélevé régulièrement des échantillons de sang et de selles afin de constater les changements dans leur microbiome.

Les volontaires ont constaté des changements positifs dans leur flore intestinale, qui ont été associés à de meilleurs résultats en matière de prévention et de traitement du cancer. "Il y a eu une amélioration de la santé intestinale des participants, marquée par une augmentation des bactéries bénéfiques (Faecalibacterium, Eubacterium et Bifidobacterium), qui ont repoussé les bactéries nocives, en diminution", précise Carrie Daniel-MacDougall, professeure en épidémiologie et autrice principale de l’étude, dans un communiqué.

Microbiome : les haricots blancs stimulent les bonnes bactéries

"Il est rare d’observer un changement du microbiome causé par une intervention alimentaire seule, et cette étude met en évidence le rôle thérapeutique d'un aliment riche en prébiotiques [...] Les haricots blancs sont riches en fibres, acides aminés et autres nutriments susceptibles d’aider les bactéries bénéfiques de votre côlon à s'épanouir, à soutenir la santé immunitaire et à réguler l'inflammation." Cependant, en faire une habitude alimentaire est crucial car, "une fois que les participants ont cessé de manger les haricots, les effets positifs se sont rapidement estompés".