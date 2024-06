Des spécialistes dévoilent le premier signe inattendu d’un cancer colorectal

L'ESSENTIEL Le cancer colorectal peut modifier l’aspect des selles.

Des selles trop minces peuvent être un symptôme du cancer.

Il est important de réaliser un dépistage rapidement pour augmenter les chances de guérison.

Le cancer colorectal est l’un des plus fréquents en France. Chaque année, plus de 47.000 personnes sont concernées. Les premiers symptômes peuvent varier d’une personne à une autre. Dans la version américaine du Huffpost, des médecins alertent sur un signe inattendu du cancer colorectal : des modifications de l’aspect des selles.

Des selles minces peuvent être le signe d’un cancer colorectal

Le Dr. Michael Cecchini, co-directeur du programme colorectal au Center for Gastrointestinal Cancers et oncologue médical au Yale Cancer Center, explique que les patients touchés peuvent avoir "des selles qui sont beaucoup plus fines, ou qui ont l’épaisseur et la taille d’un crayon". Ce signe apparaît généralement lorsque les tumeurs sont présentes à l’extrémité du côlon ou si elles sont très nombreuses sur les parois du côlon, car cela va rétrécir les selles lors de leur passage. Pour le Dr. Jeffrey Dueker, gastro-entérologue et professeur agrégé de gastro-entérologie à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh, ce symptôme devient inquiétant dès qu’il persiste. "Lorsque cela arrive, c'est très préoccupant, complète Michael Cecchini. Ce n’est tout simplement pas l’un des symptômes les plus courants de la maladie."

Quels sont les principaux symptômes du cancer colorectal ?

Il rappelle que les signes les plus fréquents de la maladie sont la présence de sang dans les selles et les douleurs abdominales. Certaines personnes peuvent aussi être alertées par une perte de poids involontaire. Selon l’Assurance Maladie, les symptômes du cancer colorectal sont "peu spécifiques". Cela peut être une constipation, une diarrhée persistante, des nausées, des vomissements, des besoins pressants d’aller à la selle, des douleurs rectales, etc. "Comme d’autres maladies peuvent provoquer les mêmes symptômes, il est important d’en parler à son médecin traitant lors d’une consultation", rappelle l’Assurance Maladie.

Cancer colorectal : il peut toucher toutes les classes d’âge

Michael Cecchini appelle les plus jeunes à être vigilants face à ces signes. "Il est très facile pour les jeunes de penser : 'Oh, ce ne sont que des hémorroïdes' et c'est peut-être le cas, mais ces pathologies peuvent aussi coexister, alerte-t-il. Les gens peuvent avoir des hémorroïdes et un cancer, ou cela peut être complètement autre chose." Pour le savoir, il est nécessaire de passer une coloscopie afin de vérifier la présence d’un cancer, et le cas échéant, le détecter suffisamment tôt pour améliorer les chances de guérison.

En France, ce dépistage commence généralement à 50 ans, mais le Dr. Jeffrey Dueker appelle les personnes présentant l’un des symptômes cités à en parler à un médecin. "Toute personne ayant un parent au premier degré – mère, père, frère, sœur, fils ou fille – qui a eu un cancer du côlon, surtout si cette personne a été diagnostiquée avant l’âge de 50 ans, courre un risque plus élevé de cancer colorectal à cause de ces antécédents familiaux", ajoute-t-il. Dans ces cas, il est primordial d’en discuter avec son médecin traitant.