Les PFAS pourraient pénétrer dans notre système sanguin par contact avec la peau

L'ESSENTIEL Les PFAS sont des produits chimiques synthétiques qui résistent à la dégradation au fil du temps.

"L'absorption par la peau pourrait être une source importante d'exposition de l’organisme à ces produits chimiques nocifs", d'après une nouvelle recherche.

La recherche est publiée dans la revue Environment International.

Des chercheurs ont utilisé de la peau humaine cultivée en laboratoire pour déterminer si les PFAS peuvent pénétrer dans notre système sanguin par contact avec cet organe... Et la réponse est oui !

Pourquoi utilise-t-on les PFAS ?

Les PFAS sont des produits chimiques synthétiques qui résistent à la dégradation au fil du temps. Depuis les années 1950, ils sont couramment utilisés dans les poêles, les casseroles, les emballages alimentaires, les meubles, les adhésifs et les vêtements. Ils sont en effet réputés pour leur résistance à la chaleur, aux taches, à l'huile, à la graisse et à l'eau.

"Extrêmement persistants, les PFAS se retrouvent dans tous les compartiments de l’environnement et peuvent exposer les populations à travers l’air, les aliments, l’eau ou l’utilisation de différents produits et objets du quotidien", indique l'Anses.

"On pensait que la charge électrique qui leur donne la capacité de repousser l'eau et les taches les rendrait incapables de traverser la membrane cutanée humaine", indique l’auteur de la recherche Oddný Ragnarsdóttir. "Mais nos analyses montrent que cette théorie ne se vérifie pas toujours et qu'en fait, l'absorption par la peau pourrait être une source importante d'exposition de l’organisme à ces produits chimiques nocifs", poursuit le docteur.

17 types différents de PFAS testés sur la peau

Pour parvenir à cette conclusion, Oddný Ragnarsdóttir et ses collègues ont examiné 17 types différents de PFAS.

Afin de ne pas avoir recours à des études sur les animaux, l'équipe a utilisé des modèles de peau humaine en 3D. Ils ont ensuite appliqué des échantillons de chaque PFAS pour voir quelles proportions étaient absorbées.

Sur les 17 PFAS testés, 15 ont montré une absorption cutanée substantielle, c'est-à-dire au moins 5 % de la dose d'exposition. Certains chiffres sont élevés, comme par exemple la dose d'exposition examinée pour l'APFO (acide perfluoro octanoïque) qui était de 13,5 %.

Pénétration des PFAS dans la peau : le rôle de la chaîne de carbone

Selon l'analyse, la quantité de produit chimique absorbée est liée à la longueur de sa chaîne carbonnée*. Les substances à chaîne carbonnée plus longue ont des niveaux d'absorption plus faibles, tandis que les substances à chaîne carbonnée plus courte sont plus faciles à absorber. Par exemple, l'acide perfluoropentanoïque (PFPeA) était quatre fois plus facile à absorber que l'APFO.

"L'industrie s'oriente vers des produits chimiques dont la chaîne est plus courte parce qu'ils sont considérés comme moins toxiques, mais la contrepartie pourrait être que nous en absorbons davantage. Nous devons donc en savoir plus sur les risques encourus", conclut le professeur Stuart Harrad, co-auteur de l’étude.

La recherche évoquée dans cet article est publiée dans la revue Environment International.

*La chaîne carbonée d'une molécule organique est la façon dont sont liés entre eux les différents atomes de carbone de cette molécule.