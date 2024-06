Chirurgie : quelle spécialité abrite le plus de narcissiques ?

L'ESSENTIEL Les chirurgiens cardiaques affichent les valeurs narcissiques les plus élevées parmi les spécialités.

Les femmes montrent des niveaux de rivalité plus faibles que leurs collègues masculins.

Le narcissisme, bien que potentiellement bénéfique pour la prise de décisions des chirurgiens, peut créer des conflits d'équipe et nuire à la santé des patients.

Grey's Anatomy, Dr House, Good Doctor, New Amsterdam… toutes les séries médicales ont au moins un chirurgien narcissique, très doué, mais peu enclin à écouter ses collègues ou ses patients. Une nouvelle étude de l'hôpital universitaire de Düsseldorf, parue dans Scientific Reports le 22 mai 2024, laisse penser qu’il y a du vrai dans ces personnages. Ses résultats montrent que les traits de la personnalité narcissique sont présents chez les chirurgiens, et varient en fonction de la spécialité, du sexe et de l’âge du médecin.

Les chirurgiens cardiaques sont les plus narcissiques

Pour déterminer la prévalence et les caractéristiques du narcissisme dans le monde chirurgical, les chercheurs ont interrogé 1.390 chirurgiens (408 femmes, 982 hommes) via une enquête en ligne. Ce questionnaire permettait d'évaluer les niveaux et les différentes facettes du narcissisme ; c'est-à-dire l'admiration narcissique (un désir excessif et égocentrique d'être admiré par les autres) et la rivalité narcissique (le besoin de dévaloriser les autres ou d'être témoin de leurs échecs).

Premier constat après l’analyse de leurs réponses : les dimensions de la personnalité narcissique sont présentes dans toutes les spécialités chirurgicales. En revanche, il y a des différences significatives en fonction du sexe. Les chirurgiennes ont des scores de "rivalité narcissique" nettement plus faibles que leurs collègues masculins.

Il y a également des divergences importantes entre les spécialités. "En comparant les disciplines médicales, les chirurgiens cardiaques affichent des valeurs plus élevées pour les deux dimensions (admiration et rivalité, NDLR), les chirurgiens orthopédistes sont au milieu du classement et les chirurgiens généraux affichent les valeurs les plus faibles", expliquent les auteurs dans leur article.

Les scientifiques ont aussi remarqué que les docteurs n’ayant pas encore terminé leur formation professionnelle affichent des scores plus élevés dans les caractéristiques narcissiques “admiration” et “rivalité” que les médecins aguerris. "Cela suggère que les premiers stades de développement professionnel pourraient être associés à des niveaux plus élevés de traits narcissiques, qui semblent diminuer à mesure que les individus acquièrent plus d’expérience et terminent leur formation."

Narcissisme : d’où viennent ces différences ?

Pourquoi les personnalités plus narcissiques sont si intéressées par le cœur et ses pathologies ? Les chercheurs avancent une hypothèse : "on peut supposer que les personnes ayant des valeurs narcissiques plus élevées choisissent des disciplines associées à un prestige plus élevé. C’est pourquoi ces personnes se retrouvent principalement en chirurgie et en chirurgie cardiaque".

Si le narcissisme est perçu comme un défaut, il peut représenter un avantage dans cette profession. "On peut supposer qu’un degré raisonnable de confiance en soi est requis dans les spécialités chirurgicales. Cela permet de prendre des décisions difficiles ainsi que d’agir rapidement et prudemment", expliquent les auteurs.

Mais, jusqu’à un certain degré seulement... tout de même. En effet, les scientifiques rappellent qu'un niveau de narcissique très élevé peut entraîner de moins bonnes performances d'équipe et favoriser les conflits interpersonnels et les comportements égoïstes “et, à terme, avoir un impact négatif sur les patients”.

C’est pourquoi, les chercheurs concluent que les organisations de santé doivent prendre en compte l'impact de ce trait de personnalité dans le fonctionnement que leurs équipes. Pour eux, il faut "adopter une approche stratégique du développement du leadership, équilibrant l'expertise technique et les compétences de gestion pour garantir des résultats optimaux" et promouvoir des "environnements de travail positifs" afin d’assurer des soins de qualité aux malades.