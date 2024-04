Quand devient-il trop risqué pour un chirurgien plus âgé d'opérer ?

L'ESSENTIEL Bien que le déclin cognitif puisse nuire aux performances cliniques des chirurgiens âgés, leurs patients ont de meilleurs résultats en raison de leurs années d’expériences.

Ces spécialistes ne peuvent pas, à eux seuls, reconnaître l’altération de leurs fonctions physiques et cognitives et de leurs compétences cliniques avec l'âge.

L’ACS recommande ainsi aux médecins de faire des tests cognitifs tout au long de leur carrière, "quels que soient leur âge et leur expérience."

"Les recherches montrent qu'avec l'âge, les capacités motrices et cognitives ont tendance à décliner. Ce déclin peut nuire aux performances cliniques d'un chirurgien en dessous du niveau de compétence acceptable", a déclaré le Dr Todd K. Rosengart, professeur au Baylor College of Medicine (États-Unis). Problème : il existe peu de conseils sur la manière de garantir au mieux leurs compétences tout au long de leur carrière tout en maintenant la sécurité des patients. C’est pourquoi l’American College of Surgeons (ACS) a récemment proposé une feuille de route pour aborder la question de la vieillesse chez les chirurgiens.

De meilleurs résultats chez les chirurgiens plus âgés en raison d’une plus grande expérience

Dans le cadre étude, publiée dans la revue Journal of the American College of Surgeons, l’ACS a passé en revue 62 cohortes comparant l’âge et les compétences des spécialistes. Leur analyse montre que l'apparition et le taux de déclin des performances cliniques lié à l'âge varient selon les personnes. Certaines des recherches examinées révèlent un lien entre l'augmentation de l'âge et la diminution des connaissances médicales, une moindre adhésion aux normes de soins fondées sur des données probantes et de moins bons résultats pour les patients. Cependant, d'autres travaux ont mis en avant une plus grande expérience des chirurgiens plus âgés par rapport aux plus jeunes, qui peut compenser au moins certains des effets de déclin cognitif. "Ces spécialistes âgés peuvent obtenir de meilleurs résultats, car au fil des années, ils ont appris à éviter les problèmes ou à gérer des cas complexes."

Les auteurs ont également identifié des études suggérant que les chirurgiens ne peuvent pas, à eux seuls, reconnaître l’altération de leurs fonctions physiques et cognitives et de leurs compétences cliniques avec l'âge. Pour rappel, les signes avant-coureurs potentiels d'un déclin lié à l'âge peuvent inclure l'oubli, des retards inhabituels, des signes d'un mauvais jugement clinique, des changements majeurs dans les schémas de référence, des absences inexpliquées, de la confusion, un changement de personnalité, le fait d’être perturbé, un changement radical d'apparence et une documentation inhabituellement tardive et incohérente.

Des tests cognitifs durant la carrière des chirurgiens "quels que soient leur âge et leur expérience"

Face à ces données, l’ACS recommande la mise en œuvre d'une "stratégie de test complète tout au long de la carrière pour tous les chirurgiens et stagiaires en chirurgie, quels que soient leur âge et leur expérience. Nous ne pensons pas qu'un test cognitif soit la seule et unique norme d'approbation des compétences. Nous proposons une mosaïque de tests cognitifs, y compris les performances cliniques, l'évaluation par les pairs, etc., qui seraient potentiellement différents dans chaque établissement. En faisant cela, nous pouvons contribuer à déstigmatiser les préoccupations liées au vieillissement et à la performance", a expliqué le Dr Todd K. Rosengart.

Après la retraite, s’il le souhaite, un chirurgien "senior" peut continuer à contribuer de diverses manières. "Il pourrait servir de merveilleux premier assistant à un chirurgien plus jeune qui pourrait bénéficier des compétences et de l’expérience de ce chirurgien." Un autre chirurgien pourrait se sentir prêt à quitter la salle d’opération et à continuer à être un membre actif de l’hôpital par d’autres moyens, par exemple dans l’amélioration de la qualité, la recherche, l’éducation, le mentorat ou l’encadrement, ou la sensibilisation communautaire.