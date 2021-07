Médecin, infirmier, sage-femme... : le nouveau visage de ceux qui nous soignent

Alors que l’idée de leur vaccination obligatoire contre la Covid-19 fait polémique, la DREES a mis à jour les données sur la démographie des professionnels de santé français.

"Les données présentées dans une application interactive sont produites à partir des fichiers statistiques construits chaque année par la DREES à partir du Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) et du répertoire Adeli", précisent les experts. "Elles décrivent les professionnels de santé qui sont actifs au 1er janvier, et les données concernent les effectifs de professionnels de santé entre 2012 et 2021", explique la Drees.

Infirmiers

Alors, quel est le nouveau visage de ceux qui nous soignent au quotidien ? Au 1er janvier 2021, la France comptait 764 000 infirmiers (+2,7 % par rapport à 2020), l’une des professions de santé les plus sollicitées depuis le début de la crise de la Covid-19. Le maillage du territoire progresse également pour cette profession, puisqu’il y a aujourd’hui en France 1 136 infirmiers pour 100 000 habitants, contre 1 109 en 2020. L’âge moyen des infirmiers français est de 45,7 ans. Sans surprise, 86,6 % des personnes pratiquant cette profession sont des femmes.

Médecins

La France compte également 228 000 médecins au 1er janvier 2021, soit un effectif stable depuis 2020. La densité médicale est également stable sur la période : elle s’établit à 339 médecins disponibles pour 100 000 habitants en 2020 et en 2021. En 2021, les médecins ont en moyenne 50,7 ans, et près de la moitié (47,9 %) sont désormais des femmes, une tendance qui s’accentue depuis de nombreuses années maintenant. L’exercice salarié est de plus en plus plébiscité par les médecins : en 2012, 51,4 % d’entre eux avaient uniquement des activités libérales, alors qu'ils ne sont plus que 44,1 % en 2021.

Sages-femmes

Concernant les sages-femmes, le métier reste majoritairement féminin, avec 22 900 femmes pratiquant cette profession, contre seulement… 641 hommes. Le métier intéresse en particulier les jeunes, puisque l’âge moyen des sages-femmes n’est que de 41,7 ans, et seulement de 36,3 ans pour les sages-hommes.

Psychologues

Les psychologues, eux aussi très sollicités depuis le début de la pandémie, sont également majoritairement des femmes (67 198, contre 10 999 hommes). L’âge moyen de cette profession se situe entre 45 et 49 ans.

Dentistes

L’une des professions de santé les plus paritaires est celle des dentistes, qui comptent en France 22 877 praticiens âgés en moyenne de 49 ans, et 20 257 praticiennes un peu plus jeunes (âge moyen : 43,6 ans).