Garde d’enfants : l’implication paternelle stimule le développement des nourrissons

L'ESSENTIEL La participation paternelle à la garde des nourrissons pouvait être bénéfique pour le développement des jeunes enfants.

L'implication active des pères dans les soins aux nourrissons était associée à un risque plus faible de retard de développement dans les domaines de la motricité globale, de la motricité fine, de la résolution de problèmes et de la vie personnelle et sociale.

Cela a aussi permis de réduire le stress maternel.

Dans les pays développés, le temps que les pères consacrent à la garde des enfants a augmenté régulièrement au cours des dernières décennies. Cependant, les recherches sur le lien entre les soins paternels et les résultats développementaux des enfants ne sont pas nombreuses. C’est pourquoi des chercheurs de l’université Dōshisha (Japon) ont mené une étude pour examiner le lien père-enfant et son impact sur le développement du nourrisson.

7 questions pour déterminer l’implication paternelle à la garde des enfants

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue Pediatric Research, l’équipe a utilisé les données d’une cohorte japonaise sur l’environnement et les enfants. Au total, 28.050 enfants ayant bénéficié d’une garde paternelle à l’âge de 6 mois ont été évalués lors de diverses étapes de développement à l’âge de 3 ans grâce à un questionnaire spécifique. La garde des enfants par le père a été évaluée à l'aide de sept questions clés relatives à des tâches importantes liées à la garde des enfants, telles que nourrir, changer les couches, faire le bain, coucher les enfants, jouer avec eux à la maison, les emmener dehors et changer leurs vêtements. Les pères ont ensuite été évalués en fonction de leur implication. L'effet médiateur potentiel du stress maternel a également été analysé à un an et demi.

Motricité : un faible risque de retard de développement lorsque les pères sont impliqués dans la garde d’enfants

Les pères qui "n’ont jamais" proposé d’aide pour une certaine tâche ont reçu une note de 0 pour la garde des enfants. Selon les résultats, une forte implication des pères dans la garde des enfants a été associée à un risque plus faible de retard de développement dans les domaines de la motricité globale, de la motricité fine, de la résolution de problèmes et de la vie personnelle et sociale, par rapport à une faible implication. En outre, la participation active des pères à la garde des tout-petits pendant la petite enfance diminue le stress des mères.

"Les résultats de nos recherches indiquent qu’un engagement accru du père dans la garde des enfants pourrait apporter des avantages tant aux enfants qu’aux mères", a déclaré Tsuguhiko Kato, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.