Pollens : attention au risque d’asthme d’orage cette semaine

L'ESSENTIEL En raison des orages prévus en milieu de semaine et des taux de pollens de graminées, le risque d'asthme d'orage est important cette semaine.

L'asthme d'orage peut toucher tout le monde, asthmatique ou non.

"Le risque d'allergie est élevé sur tout le pays sauf dans quelques départements bretons et autour de la Méditerranée où il est moyen", ajoute le RNSA.

Des orages, des températures élevées et des taux importants de pollens de graminées sont au menu de cette semaine. Face à ce cocktail, le RNSA met en garde contre le "risque d'asthme d'orage" dans sa dernière mise à jour du 17 juin 2024.

Asthme d’orage : un risque important cette semaine

Pour l’organisme chargé de l’analyse du contenu de l'air en particules biologiques comme le pollen et la moisissure, le "risque d'asthme d'orage" sera encore "bien présent en milieu de semaine sous les gros orages". Ce phénomène, décrit pour la première fois dans les années 1980 en Angleterre et en Australie, provoque des bronchospasmes. C'est-à-dire une contraction brusque, involontaire et durable des muscles lisses des bronches entraînant une asphyxie par obstruction de voies respiratoires.

Dans un communiqué, le RNSA détaille l’origine de ce trouble respiratoire : "lors des orages, la concentration de pollens augmente rapidement près du sol avec les forts vents descendants qui amènent les pollens de graminées des couches d’air supérieures vers les couches d’air proches du sol. En raison de la forte humidité de l’air, des rafales de vent et des variations du champ électrique de l'atmosphère, les pollens se gorgent d’eau et éclatent. Il en résulte de fines particules allergisantes qui peuvent pénétrer encore plus profondément dans les poumons".

Si les personnes les plus à risque sont les asthmatiques, les individus souffrant d’allergies aux pollens de graminées ainsi que les enfants et les jeunes adultes, la prudence est de mise pour tous. En effet, ce trouble respiratoire peut aussi survenir chez les personnes qui ne souffrent pas d'asthme ou d'allergie aux pollens.

Les départements bretons et méditerranéens respireront un peu plus facilement

Outre les risques élevés d'asthme d’orage, le RNSA alerte aussi contre un risque d'allergie élevé aux pollens de graminées “sur tout le pays sauf dans quelques départements bretons et autour de la Méditerranée où il est moyen”. Toutefois, certaines averses pourraient apporter un répit temporaire aux personnes allergiques.

Par ailleurs, le risque d'allergie pour les autres herbacées en floraison (plantain, ortie et oseille) et pour les pollens de châtaignier, chêne et olivier est faible. Mais, il faut se méfier des tilleuls en floraison qui pourraient provoquer des crises à leur proximité, selon les experts.