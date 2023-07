Orages : comment se protéger de la foudre ?

L'ESSENTIEL À cause des orages, 57 départements placés en vigilance jaune.

Dans les Alpes et le Jura, ils pourront s’accompagner de fortes pluies et d’un risque de grêle.

Pour éviter la foudre, il convient de s’abriter dans un bâtiment ou un véhicule fermé et à l’arrêt ou de s’accroupir s’il n’y a pas d’abri.

57. C’est le nombre de départements qui sont actuellement placés en vigilance jaune à cause des orages. "Ce lundi après-midi et soir, des orages isolément forts avec grêle, fortes pluies et rafales de vent concerneront certaines régions du flanc et du pays (Alpes et Jura en particulier)", peut-on lire dans le bulletin de Météo France publié ce 24 juillet. Il convient d’y être attentif, car les risques d’être frappé par la foudre seront plus élevés. Pour rappel, la foudre est une décharge électrique intense qui peut tuer un homme ou un animal, calciner un arbre ou causer des incendies.

Quels sont les bons gestes à connaître pour ne pas se faire foudroyer ?

Lorsque la foudre s'abat, les sapeurs-pompiers de France, le préfet de la Manche et le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer conseillent de :

Arrêter toutes les activités extérieures

S’éloigner des cours d’eau, des ponts hauts et des structures métalliques (pylônes, grilles, poteaux, clôtures, etc.), car "un objet qui surélève de 1,4 fois la hauteur d'une personne double le risque"

Ne pas s’abriter sous un parapluie, car il s’agit d’une "pièce conductrice"

Mettre à l’abri les objets sensibles au vent

S’écarter d'au moins trois mètres des adultes aux alentours "pour éviter le risque d'un éclair latéral entre deux personnes"

Ne pas se placer sous un arbre, car "il est démontré que les risques de foudroiement d'un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout"

Trouver refuge dans un bâtiment ou un véhicule fermé et à l’arrêt

S’accroupir et rester immobile s’il n’y a pas d’abri, car la foudre est attirée par tout ce qui dépasse

Ne pas rester près des fenêtres

Ne pas utiliser le téléphone fixe pour éviter tout risque de surtension

Débrancher les appareils électriques

Foudre : que faire si l’on est témoin d’un accident ?

Si l’on est face à un accident lié à la foudre, il convient de vérifier l’état de la personne. "Toucher la victime n’expose à aucun danger", indiquent les sapeurs-pompiers de France. Si elle respire, on doit la mettre en position latérale de sécurité. Dans le cas contraire, il faut faire un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur. Ensuite, le témoin doit appeler les secours.