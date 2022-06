Quels sont les dangers de la foudre ?

L'ESSENTIEL La foudre correspond à une décharge électrique qui se forme à l'intérieur d'un nuage d'orage, entre deux nuages ou entre un nuage et le sol, provoquant ainsi un éclair et une détonation.

Le 22 juin dernier, en l'espace de 24h, le département de la Nièvre a été frappé près de 4 000 fois par un éclair.

Si la foudre fascine plus qu’elle n’effraie, elle représente pourtant un véritable danger pour l’homme. Chaque année en France, elle touche entre 200 et 300 personnes, et en tue près de 30, soit presque autant que les avalanches.

Depuis 2000, 435 000 impacts de foudre au sol et 260 jours d’orages sont comptabilisés chaque année, selon Météo France. Les mois de l’été, les plus orageux de l’année et au cours desquels les gens profitent le plus du plein air, est sans surprise la saison durant laquelle on dénombre le plus d’accidents, généralement à la campagne et en montagne, mais aussi parfois à la mer ou sur les plans d’eau.

De lourdes séquelles

Si la foudre s'abat directement sur une personne ou juste à côté, il y a plusieurs possibilités. Soit elle la tue sur le coup en entraînant un arrêt cardiaque. Soit elle génère des séquelles, comme des blessures cutanées (brûlures), des lésions ORL (rupture des tympans causée par le souffle de la foudre, surdité partielle...), oculaires (brûlure de la cornée) ou encore neurologiques (paralysie des membres, amnésie, stress post-traumatique...). Soit, pour les plus chanceux, elle ne provoque aucun trouble : certaines personnes frappées par la foudre ne se rendent même pas compte qu’elles viennent d’être foudroyées. Toute personne touchée par la foudre a toutefois intérêt à se rendre aux urgences.

A noter que la foudre ne s’abat pas forcément directement sur la personne : le foudroiement peut être par tension de toucher (la personne touche un objet métallique qui vient d’être foudroyé), par tension de pas (la personne a les pieds au contact avec la terre tout juste foudroyée) ou par éclair latéral (la personne se trouve par exemple sous une tente qui vient d’être touchée).

En PLS

Si vous êtes témoin d’un foudroiement, vous pouvez agir, selon les Sapeurs-pompiers de France ou encore l’Association Protection Foudre. C’est peut-être contre-intuitif, mais vous pouvez toucher sans risque la personne foudroyée. Si elle est inconsciente mais respire, placez-la en position latérale de sécurité. Si elle ne respire plus, faites-lui un massage cardiaque, sans interruption, en attendant les secours que vous aurez appelé au préalable.