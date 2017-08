Éviter les arbres !

Chaque année, la foudre touche une centaine de personnes en France, et en tue une dizaine. Les autres souffrent souvent de séquelles à la suite d'arrêts cardiaques provoqués par le courant électrique, ou au niveau du système nerveux.

Mais se protéger de la foudre n’est pas toujours intuitif. Si la recherche d’un abri en dur est conseillée certains ne font pas l’affaire : c’est par exemple le cas pour les caravanes et les camping cars, dont la structure ne comporte pas suffisamment d’éléments métalliques pour en faire une cage de Faraday. De manière générale, lorsque des orages sont annoncés, il vaut mieux éviter de prévoir de longues sorties. Mais, si un orage vous surprend, quelques consignes sont à respecter.

En premier lieu, ne jamais s’abriter sous un arbre ! « Le risque de foudroiement d'un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout », rappelle l’association Protection foudre. Ensuite, ne pas porter d’objet métallique, comme un parapluie, au-dessus de la tête (le téléphone portable peut être utilisé).

Espacement, isolement, pelotonnage

Pour ceux évoluant en groupes, les individus doivent s’écarter d’au moins 3 mètres, pour éviter le risque d’éclairs latéraux. Le contact avec des objets métalliques comme des pylônes, des poteaux, des clôtures ou encore un téléphone filaire est fortement déconseillé.

Si vous êtes surpris par un orage et que la situation devient dangereuse, la meilleure solution consiste à se pelotonner au sol, si possible sur un matériau isolant, le plus loin possible des arbres, notamment ceux disposant de branches basses. D’autres recommandations plus spécifiques pour la montagne ou la mer sont disponibles sur le site de l’association Protection foudre.