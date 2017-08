Voiture, train...

Canicule : minimiser les risques lors des déplacements

Alors que de nombreux Français s’apprêtent à prendre la route pour les vacances, la DGS lance une plateforme téléphonique et rappelle les gestes à adopter.

La canicule s’installe dans une partie de l’Hexagone. Alors que l’heure est aux grands départs en vacances, ou aux retours de congés, les Français vont emprunter les routes pour des trajets potentiellement longs – ce d’autant plus que Bison futé annonce un niveau d’encombrement « rouge » en France entière et « noir » sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour samedi. Afin de minimiser les risques liés aux fortes chaleurs, la Direction Générale de la Santé émet plusieurs recommandations.

Si vous devez prendre la route, « évitez de circuler aux heures les plus chaudes et faites des pauses plus fréquentes qu’habituellement, à l’ombre ou dans des lieux frais », préconise l’agence ministérielle. « Ne laissez jamais les enfants seuls ou sans surveillance dans la voiture », ajoute-t-elle.





Points d'eau, vêtements clairs...

Pour tous vos déplacements (route, train…), « soyez particulièrement vigilants avec les personnes fragiles ou âgées, emportez des quantités d’eau suffisante et buvez (ou donnez à boire) régulièrement de l’eau. N’hésitez pas à utiliser les points d’eau ou les fontaines à eau disponibles dans les gares ou sur les aires d’autoroute ».

Ainsi, la DGS suggère de se rafraîchir et de se mouiller le corps (au moins le visage et les avant-bras) « plusieurs fois par jour, par exemple à l’aide d’un brumisateur ». Pour le voyage, il est recommandé de se vêtir légèrement en préférant des vêtements amples, légers, de couleur claire.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise, appelez immédiatement le 15. « Pour vous accompagner sur la route, des messages de prévention seront diffusés sur les panneaux lumineux et sur les radios autoroutières (107.7 FM) dans les départements concernés par une vigilance orange canicule ».





Ouverture d'une plateforme téléphonique

Par ailleurs, la DGS annonce l’ouverture d’une plateforme téléphonique d’information « Canicule » qui sera ouverte à partir de 10 h ce jeudi 3 août. Cette plateforme téléphonique, accessible gratuitement au 0800 06 66 66 permet d’obtenir des conseils « pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles ».

Les plus vulnérables sont notamment les personnes âgées, immunodéprimées, les femmes enceintes et les bébés. Pour autant, toute la population doit être vigilante. En effet, la vague de chaleur qui a touché le territoire entre les 17 et 25 juin 2017 a montré un excès estimé de 580 décès, qui a touché plus particulièrement les 15-64 ans, habituellement épargnés par ce type d’épisode.

Météo-France a placé, depuis le 1er août, 13 départements du quart sud-est de la France en vigilance orange canicule, probablement jusqu’à dimanche 6 août.