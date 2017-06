Combattre le mal par le mal

Et c’est l’acclimatation qui semble la plus efficace. En moyenne, grâce à elle, les coureurs ont bouclé leur parcours 6,6 % plus rapidement. Le rafraîchissement avait aussi été utile, leur permettant de gagner près de 4 % au chronomètre. En revanche, la combinaison des deux ne permet pas de gagner plus que l’acclimatation seule.

« L’acclimatation à la chaleur est plus rentable que de faire baisser temporairement la température corporelle », résume Carl James, physiologiste à l’institut national du sport malaysien, et qui a mené l’étude à l’université de Birmingham. En revanche, le froid peut s’avérer être une solution de secours si les températures montent brusquement avant un événement sportif. Dans ce cas, « mettez une veste et vos sous-vêtements rafraîchissants au congélateur, et portez-les 20 minutes avant l’effort », poursuit-il.





Spa de préparation

Pour ceux qui ne seraient pas équipés, l’acclimatation reste donc la solution idéale. Mais attention, quelle que soit la méthode, le sport sous la canicule présente des risques. Il ne faut pas oublier de s’hydrater abondamment, et surtout, ne pas hésiter à s’arrêter si des symptômes se présentent à l’effort.

Et plutôt que de s’entraîner en montant la température d’une pièce et en y pédalant 90 minutes par jour pendant une semaine, il suffirait de prendre… un bain chaud de 30 minutes par jour, à une température avoisinant les 40 °C. C’est moins écologique, mais sans doute la méthode la plus simple de préparation à une compétition.