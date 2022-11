Né avec 6 malformations cardiaques, il est devenu nageur compétitif

L'ESSENTIEL Selon la Fédération Française de Cardiologie, les anomalies cardiaques congénitales concerneraient 5 naissances sur 1.000.

Ce risque grimpe à 45 pour 1.000 si l’un des parents en était lui-même porteur.

Zayne McGall est un miraculé. Alors qu’à sa naissance, le personnel soignant craignait qu'il ne passe pas la nuit, il a aujourd’hui 22 ans et a rejoint le club de natation de compétition de son université. Son parcours médical est particulièrement difficile.

Son enfance est émaillée de pathologies graves

Il est né avec six malformations cardiaques parmi lesquelles figurait une anomalie du retour veineux pulmonaire, un défaut rare qui représente 1 à 2 % des anomalies cardiaques congénitales et dans lequel le sang retourne au côté droit du cœur au lieu du côté gauche.

Zayne présentait également "une anomalie complète du canal auriculo-ventriculaire, ou un trou au centre de son cœur, et une atrésie pulmonaire, où la valve qui contrôle le flux sanguin du cœur vers les poumons ne se forme pas", peut-on lire dans Medical XPress qui relaie son histoire.

Ses mésaventures ne s’arrêtent malheureusement pas là puisque l’on a diagnostiqué chez Zayne un syndrome d'hétérotaxie, qui correspond à une anomalie de positionnement des organes dans le thorax et l'abdomen, lors du développement fœtal.

"Les intestins de Zayne étaient noués en boule à la naissance. Il est également né sans rate et sans vésicule biliaire", décrit Medical XPress. Il a dû subir trois opérations à cœur ouvert entre ses 24 heures et ses 18 mois.

Hypothyroïdie, tumeur cérébrale... les problèmes de santé s'enchaînent

Et les épreuves continuent : à l'adolescence, on a diagnostiqué chez Zayne une dyskinésie ciliaire primaire. La dyskinésie ciliaire primaire ou dyskinésie ciliaire primitive est une maladie héréditaire rare pouvant provoquer des infections pulmonaires, oculaires ou des sinus : les cils, ou structures ressemblant à des poils dans les poumons qui évacuent les débris des voies respiratoires, ne sont pas correctement formés.

Zayne a dû faire face à d'autres problèmes de santé, notamment l'hypothyroïdie qui est l'incapacité de la glande thyroïde à produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Son dysfonctionnement retentit sur les grandes fonctions de l'organisme, indique l’Assurance Maladie.

Au lycée, les médecins ont découvert une tumeur cérébrale bénigne. L'équipe médicale qui s'occupe de lui a également récemment mentionné des signes précoces de lésions hépatiques et ils lui ont implanté un stimulateur cardiaque car son rythme cardiaque n’augmente pas comme il le devrait lors d’un effort.

Malformations cardiaques : la natation l'a aidé à se sentir comme les autres

Tout au long de ces épreuves, qui ont impacté sa santé mentale également, les parents de Zayne ont été à ses côtés. "Il faut un peu de temps pour voir la beauté de l'endroit où l'on se trouve", a déclaré sa mère, Debbie. "Mais je n'en changerais pas une minute". Aux parents d'enfants atteints de malformations cardiaques, elle fait passer un message: "N'abandonnez jamais".

C’est d’ailleurs sa mère qui a inscrit Zayne à un club de natation qui l’a beaucoup aidé, témoigne-t-il : "Contrairement à d'autres sports, la natation m'a permis de rattraper les enfants de mon âge. La natation était l'un des rares endroits où j'avais l'impression que les conditions et les difficultés que j'avais n'avaient pas vraiment d'importance".

Aujourd'hui, il va de l'avant avec ses passions et ses projets et est une belle leçon de détermination : "Ce qui me préoccupe, c'est le temps. Quelle est mon espérance de vie ? C'est un énorme point d'interrogation. Je me demande : "Que puis-je faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour arriver là où je veux être ? Il s'agit de faire le prochain pas en avant."