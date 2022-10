AVC : les 10 facteurs de risque à connaître

L'ESSENTIEL En France, chaque année, 155.000 nouvelles personnes sont touchées par un AVC, soit une toutes les 4 minutes. 62.000 vont en décéder.

Cette pathologie est la première cause de handicap acquis de l’adulte, et la deuxième cause de démence.

On estime que 90 % des AVC surviendraient à cause de 10 facteurs de risque déterminés par le mode de vie.

L’AVC touche une personne toutes les cinq secondes dans le monde, pointe la Société française neuro-vasculaire. L’Organisation mondiale de la santé parle de pandémie et estime que l’incidence de cette pathologie passera à 23 millions de cas en 2030, contre 16 millions en 2005.

En France, l’attaque cérébrale est l’une des principales causes de mortalité ; la première pour les femmes. Or, qu’ils soient hémorragiques (rupture d’un vaisseau cérébral) ou ischémiques (obstruction d’un vaisseau cérébral), les accidents vasculaires cérébraux sont favorisés par des facteurs de risque clairement établis et accessibles à la prévention.

Attaques cérébrales : 90 % d’entre elles associées à ces 10 facteurs de risque

Dans près de 9 cas sur 10, le Ministère de la santé rappelle que l’AVC est favorisé par les facteurs de risque suivants :

un antécédent d’hypertension artérielle, “qui contribue à 40 % au risque d’AVC (risque multiplié par 2, et par 5 chez les moins de 55 ans)” ; le tabagisme qui triple le risque ; l’obésité abdominale, “évaluée par le rapport du tour de taille/tour de hanche, qui contribue à hauteur de 36 % à l’AVC” ; une alimentation non équilibrée peut augmenter de 33 % le risque ; le manque d’activité physique ; la consommation d’alcool ; la fibrillation atriale, “qui est le premier facteur de risque d’origine cardiaque, avec un risque

multiplié par 4” ; les facteurs psychosociaux (stress, dépression, isolement social, etc) ; un diabète pour l’AVC ischémique ; une concentration trop élevée d’un ou plusieurs lipides présents dans le sang (cholestérol, triglycérides, etc).

Accident vasculaire cérébral : réduire le risque au quotidien

Connaissant ces facteurs de risque, le gouvernement conseille de mettre en place certains modes de vie pour réduire les probabilités de faire un AVC. Concrètement, il est conseillé de surveiller sa tension artérielle pour détecter tout signe d’hypertension, et ce à tous les âges. Il faut également contrôler son diabète et son taux de cholestérol. En cas de traitement, il est nécessaire de le suivre à la lettre et de consulter régulièrement un médecin pour le suivi. En cas d’obésité ou de surpoids, il est recommandé d’essayer de perdre quelques kilos en trop. Enfin, en termes d’hygiène de vie, il faut limiter sa consommation d’alcool, éviter de fumer, avoir une alimentation équilibrée avec une limitation de la consommation de sel, pratiquer une activité physique (au moins 30 minutes par jour et cinq jours par semaine) et réduire la sédentarité.