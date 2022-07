Quels sont les secrets d’une bonne routine pour votre enfant ?

Avoir des routines tout au long de la journée permet non seulement à l'enfant de savoir ce qu'il va arriver, de se sentir en confiance, mais aussi de développer son autonomie. C'est en sachant ce qu'il doit faire et dans quel ordre qu'il se sent fier, qu'il dort mieux et qu'il mange mieux.

L'importance des routines dès le plus jeune âge

Avoir une routine du matin, du soir, mais aussi pour les repas, le rangement, le mode de garde ou encore l'école, aide l'enfant à se sentir en sécurité et en confiance. En lui proposant différents rituels tout au long de la journée, vous l'aidez à se sentir en contrôle et ainsi à développer son autonomie. Il sera d'autant plus fier de savoir faire les choses avec de moins en moins d'aide.

Comment développer une routine efficace ?

Pour être efficace, la routine doit non seulement être constante, tous les jours, de préférence au même moment, mais elle doit bien sûr être simple et facile à retenir pour l'enfant. Comme vous êtes son premier modèle, montrez-lui quand c'est l'heure de ranger, de se laver ou de manger par exemple. Impliquez-le aussi, surtout s'il est demandeur.

Enfin, n'oubliez pas d'ajouter un peu d'amusement à la routine avec certains jouets, ou une chanson par exemple, et de garder une certaine flexibilité pour éviter de tomber dans l'anxiété si tout n'est pas fait de façon précise. Ce serait alors tomber dans une routine obsessionnelle inconfortable.

En savoir plus : "Ma routine quotidienne enfant: planificateur routine enfant" de Pomeroy Vernadeau.