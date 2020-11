La routine matinale, une mécanique bien huilée à ne pas chambouler

L'ESSENTIEL La routine matinale est primordiale pour débuter une bonne journée. Le moindre accroc peut nous faire perdre pied.

Si la routine est perturbée, elle remet en question le reste de la journée.

En conséquence, une routine mal exécutée amène à être plus fatigué, moins productif et moins concentré.

Qui n’a jamais passé une mauvaise journée à cause d’une panne d’oreiller qui a mis le bazar dans son organisation du matin? La routine matinale, celle que nous effectuons tous les jours sans nous en rendre compte, est essentielle pour bien commencer une journée. Déréglez un de ces éléments et c’est toute la journée de travail qui en pâtit. C’est la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs des universités du Wyoming et du Texas (Etats-Unis). Dans une étude parue dans Personnel Psychology, ils expliquent qu’une routine matinale perturbée gâche de l’énergie et affaiblit la productivité sur le reste de journée.

Des automatismes pour nous faciliter la journée

La routine du matin fonctionne comme un métronome; c’est ce qui nous aide à bien débuter une journée. Encore en pilotage automatique, nous effectuons des actions répétées des centaines de fois qui nous mettent en condition pour la journée. Tous les enchainements sont calibrés, souvent à la minute près, afin d’optimiser son temps. Pourtant, si un matin, vous êtes en retard et vous n’avez pas le temps de prendre votre café en sortant de la douche, parce que vous allez rater votre train, c’est toute la journée qui peut être remise en question.

“Quelle que soit la routine, les interruptions de celle-ci font que les employés se sentent moins engagés et moins productifs tout au long de la journée, indique Shawn McClean, professeur adjoint en gestion et marketing à l’université du Wyoming. Les routines automatisent les éléments de base de la vie quotidienne, elles aident à conserver l'énergie à consacrer à la réalisation des objectifs pendant la journée. Mais lorsqu'une routine est perturbée, ce qui était auparavant automatisé nécessite une réflexion consciente.”

Pour s’en convaincre, les chercheurs ont mené deux études auprès des employés de l’université. Ils les ont interrogés trois fois par jour pendant trois semaines pour savoir dans quelle mesure ils avaient suivi leur routine matinale. L’équipe s’est également renseignée sur leur concentration mentale, leur niveau de calme et l’énergie qu’ils mettaient au travail toute la journée.

Maintenir le cap quoiqu’il advienne

Même en prenant en compte leur qualités de sommeil ou leur niveau de fatigue en fonction du jour de la semaine, les chercheurs ont constaté que les personnes étaient moins calmes et plus épuisées mentalement les jours où leur routine matinale avait été perturbée. De plus, ils mettaient moins de cœur à l’ouvrage au travail et progressaient plus lentement dans leurs objectifs quotidiens.

“Trouvez quelque chose de prévisible autour duquel ancrer la matinée, comme se réveiller à la même heure, promener le chien avant de prendre la première tasse de café, ou passer 20 minutes à méditer ou faire du yoga, insiste Shawn McClean. Cela fournit un socle autour duquel structurer le reste de la matinée. Cependant, il n'est pas toujours possible d'éviter de perturber les routines.Lorsque cela se produit, il est essentiel de se remettre sur la bonne voie.”

Si l’équilibre crée le matin par un employé est primordial, il n’est pas le seul à rentrer en ligne de compte. Dans les situations de vie en entreprise, il en va également du devoir de l’employeur de ne pas jouer le rôle du grain de sable qui détraque la mécanique. C’est d’ailleurs la conclusion de l’étude laissée par Shawn McClean.

“S'il peut être tentant d'appeler les employés dès le matin, cela peut perturber un élément essentiel de leur routine matinale. Répondre à cet appel pourrait perturber le déroulement typique de la matinée, faisant en sorte que l'employé oublie de préparer un déjeuner pour son enfant, et le forçant à quitter temporairement le travail plus tard dans la journée pour apporter le déjeuner à son enfant. De cette façon, une seule perturbation peut faire boule de neige et entraîner une baisse de productivité sur toute une journée de travail.”