Bien choisir son alarme pour mieux se réveiller

Si vous n’êtes pas d’humeur matinale, cette récente découverte pourrait vous réconcilier avec les premières heures de la journée. Une équipe de chercheurs de l’université RMIT (Australie), a découvert que le son qui marque la fin de la nuit a une incidence sur notre état au réveil. Leurs résultats ont été publiés dans la revue PLoS One.

Éviter l'alarme bip bip bip du téléphone

Outre ne pas se coucher tard, bien se réveiller influe négativement sur ses performances matinales. À tel point que celles-ci “peuvent être dégradées pendant des périodes allant jusqu'à quatre heures, pouvant causer des accidents majeurs” au travail ou ailleurs, précise Stuart McFarlane, auteur principal de l’étude. “Cette étude est importante, car même les astronautes de la Nasa rapportent que l'inertie du sommeil affecte leurs performances sur la Station spatiale internationale”, relève Adrian Dyer, co-auteur de l’étude.

Pour être en forme dès le réveil, il vaut mieux privilégier les alarmes mélodiques aux énervants mais efficaces bip bip bip du téléphone. Le son qui nous sort du lit influe son notre état cérébral, et être réveiller par un son mélodieux permet d’être moins maladroit et groggy et améliore notre état de vigilance.

The Cure ou les Beach Boys pour bien se réveiller

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé 50 personnes. Grâce à une enquête spécialement conçue, chacun des participants devait rendre compte de son état au réveil en fonction de la musique qui l’a réveillé. “Ces résultats sont inattendus, admet Stuart McFarlane. Cette découverte est particulièrement importante pour les personnes qui travaillent dans des situations dangereuses peu de temps après le réveil, comme les pompiers ou les pilotes.”

Les chercheurs ont noté qu’une musique comme Good Vibrations des Beach Boys ou Close to me de The Cure facilite notre réveil. “Bien que davantage de recherches sont nécessaires pour connaître la meilleure combinaison possible entre la mélodie et le rythme, l’alarme que l’on choisit a une influence certaine”, note les chercheurs.

L'influence de la musique sur le cerveau

Cette découverte pourrait déboucher sur de nouvelles manières de se réveiller, plus en adéquation avec notre activité cérébrale matinale. “Si nous pouvons continuer à améliorer notre compréhension de la connexion entre les sons et notre état au réveil, il pourrait y avoir un potentiel d'applications dans de nombreux domaines, particulièrement avec les récents progrès des technologies du sommeil et de l’intelligence artificielle”, ajoute Adrian Dyer.

De nombreuses études ont démontré l'influence de la musique sur le développement cérébral. Récemment, des chercheurs Canadiens ont montré que celle-ci peut être utilisée pour favoriser certains processus cognitifs comme l’apprentissage. De quoi prouver encore un peu plus l’influence de la musique sur notre cerveau.