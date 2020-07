Quelle est l'importance de la routine pour les enfants ?

Si pour les adultes, la routine peut être source d'ennui, pour les enfants au contraire, elle leur permet de se sentir suffisamment en sécurité pour développer leur autonomie. En sachant ce qu'il va se passer, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter.

Qu'est-ce qu'une routine efficace ?

La routine se constitue d'actions et des événements qui reviennent chaque jour dans le même ordre et au même moment. En fonction de chaque famille et de chaque enfant, elle constitue des repères temporels qui réconfortent les enfants ont leur procurant de la stabilité.

Une routine efficace donne l'impression d'avoir du contrôle sur le quotidien, ce qui diminue le stress et l'anxiété. Qu'il s'agisse de l'heure des repas, de l'hygiène, du sommeil, de l'habillement, des activités à l'école ou en famille, c'est presque la moitié de sa journée qui doit être organisée et routinière.

Garder une certaine souplesse

Si l'enfant commence à participer plus activement à sa routine vers l'âge de 18 mois, il est important de lui laisser une certaine souplesse pour développer son autonomie. On peut pour cela modifier un peu l'ordre des événements, ou bien lui laisser choisir entre deux possibilités, que ce soit sur l'habillement, l'alimentation ou les activités par exemple.

N'oubliez pas non plus de laisser un peu de place à l'imprévu pour lui apprendre à s'adapter naturellement et éviter une trop grande rigidité. Essayez principalement de maintenir la routine du soir avant le coucher qui reste la plus importante pour rassurer l'enfant et lui permettre de dormir sereinement.

En savoir plus : “Petits rituels vers l'autonomie”, d'Elisabeth de Lambilly, éditions Chevalet Memo.